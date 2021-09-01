Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın gündemine oturan birkaç saniyelik bir Taliban videosunun içeriğinin, aslında göründüğü gibi olmadığı ortaya çıktı. Videoda terör örgütü, bir kişiyi infaz etmiş ve helikopterle gözdağı veriyor gibi görünüyordu ancak BBC Monitoring, söz konusu videodaki adamın el salladığını ve hayatta olduğunu ortaya çıkardı.

Afganistan'daki yönetimi tamamen ele geçiren Taliban örgütü, geçtiğimiz günlerde viral olan bir video ile gündeme gelmişti. Özellikle de Twitter'da gündem haline gelen bu videoda, iddialara göre helikopterde asılarak infaz edilmiş birisi vardı. Taliban'ın gözdağı vermek için böyle bir şey yaptığı söylenirken, terör örgütüne yönelik tepkiler de gecikmemişti. Ancak şimdi, söz konusu videonun yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı. İnsanlar bu kez de sosyal medyada gördükleri her paylaşıma inanılmaması gerektiğini tartışmaya başladılar.

Afganistan'da neler yaşandığını anlamak için konuyla ilgili bir soruşturma başlatan BBC muhabirleri, söz konusu videoda asılmış gibi görülen kişinin aslında sarkıtılan bir halatla helikoptere bilerek bağlandığını açığa çıkardı. BBC Monitoring ekibinden Shayan Sardarizadeh, söz konusu kişinin hayatta olduğunu ve görüntülerin devamında, o kişinin el salladığının açıkça görülebildiğini söyledi.

İşte infaz edilen birisini gösterdiği iddia edilen görüntü

*Görüntünün video halini, içeriğimizin sonunda izleyebilirsiniz.

BBC Monitoring, köklü haber kaynağının yanlış bilginin yayılmasını engellemek için oluşturduğu bir ekip. BBC Monitoring'de çalışan gazeteciler, özellikle de dijital ortamda yayılan ve yanlış olduğu düşünülen içeriklerle ilgili çalışıyorlar. İşte Taliban'la ilgili yayılan bu videoyu da derinlemesine irdeleyen Shayan Sardarizadeh, gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamış oldu.

İnfaz edildiği iddia edilen adamın el salladığı anlara dair görüntü

Edinilen bilgilere göre infaz edilmiş gibi görünen adam, aslında Taliban'a bağlı militanlardan bir tanesiydi. Bir binaya Taliban bayrağı asması için görevlendirilen adam, görevini yerine getirdikten sonra da söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasına yol açmıştı...

Twitter'da viral hale gelen video ise şöyle

Editör Notu: Bu içerik, Taliban'ı güzellemek için hazırlanmamıştır. İçerikte öne çıkarılmak istenen, viral olan bir videonun aslında anlatıldığı gibi olmadığıdır. Taliban, her şeye rağmen bir terör örgütünden öte değildir.