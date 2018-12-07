Tam 13 Yıldır Beklenen Oyun Psychonauts 2'den İlk Video

Platform oyunu sevenlerin kalbinde çok önemli bir yeri olan Psychonauts'un 2. oyununu bekleyenler için hediye tadında bir video geldi.

Oyun severler için adeta E3 tadında bir The Game Awards süreci yaşıyoruz. Yılın en iyilerinin seçildiği ödül töreninin ardından birbiri ardına bombalar patlamaya devam ediyor. Son olarak ilk oyunun üzerinden 13 sene geçmesine rağmen halen beklenen Pychonauts 2'den ilk hikaye fragmanı yayınlandı.

2018'in içerisinde yayınlanması beklenen ancak bir kez daha ertelenen oyun için geçtiğimiz senelerde bir Kickstarter kampanyası başlatılmış ve oyuncular tarafından 3.8 milyon dolarlık bir bağış toplanmıştı.

Oyun için halen net bir çıkış tarihi bulunmasa da 2019 yılında piyasaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Videodan da görebileceğiniz üzere klasik Pychonauts atmosferi ve Tim Burton filminden çıkmış gibi duran çizimler yerli yerinde duruyor. Umuyoruz oyun bir kez daha ertelenmez.