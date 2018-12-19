Tam 7 Delik Bulunduran Nokia 9 PureView Kapağı Ortaya Çıktı

Toplamda 5 arka kamerayla geleceği açıklanan Nokia 9 PureView'in arka kapağı sızdırıldı. Peki, kalan iki boşluk neden var?

Nokia'nın yine Android temelli geliştirilen telefonu Nokia 9, bir süredir ertelenmeden duramaz hale geldi. Son olarak 2019'un belli bir döneminde piyasaya çıkacağı söylenen telefonun arka kapağı ortaya çıktı. HMD'nin Zeiss lenslerle geleceğini doğruladığı cihazda Snapdragon 845 veya 855 yonga seti bulunması bekleniyor.

Gördüğünüz üzere cihazın arka kapağında tam 7 adet delik bulunuyor. Ancak bu telefonda 7 kamera olacağı anlamına gelmiyor. Bunların 5'i kamera için olsa da bir diğer delik LED Flash için kullanılacak. Son boşluğun ise çift optik sensör için kullanılacağı tahmin ediliyor. Ancak Nokia'nın burada bir sürpriz yapma ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerek.

Telefonun donanım özellikleri daha önce çok kez tartışılsa da 5 kamera dışındaki hemen hemen her bilgi biraz da varsayımdan ibaret. 6GB RAM / 12GB depolama alanı ile geleceği söylenen telefonun 3.5mm jack girişine sahip olma olasılığı çok yüksek. Nitekim arka kapakta bu giriş için yer açılmış durumda.

HMD Global tarafından Mobil Dünya Kongresi kapsamında (25-28 Şubat) tanıtılması beklenen Nokia 9 PureView ile ilgili bilgiler elimize ulaştıkça sizlerle paylaşıyor olacağız.