John Cena'dan Kaptan Amerika Olmak İstiyor Olabilir mi?

Chris Evans'ın boşluğunda Kaptan Amerika rolüne talip çok. Bunlardan birisi de ABD'nin ünlü güreşçilerinden John Cena.

Avengers 4, 2019 yılının Mayıs ayında beyaz perdeye gelecek. Bu filmde Chris Evans'ı muhtemelen son kez Kaptan Amerika olarak göreceğiz. Söylentilere göre Bucky (sebastian stan) veya Falcon (Anthony Mackie) Kaptan Amerika olacak.

Peki Kaptan'ın kalkanını taşıyacak yeni isim John Cena olsa ne olur? WWE güreşçisi ve aktör Cena'nın son Instagram paylaşımı, yıldızlı kalkanın savaşta hasar görmüş bir resmi oldu. Bu noktada da "Acaba John Cena, yeni Kaptan Amerika olmak mı istiyor?" sorusunu doğurdu.

Kalkanın şu andaki sahibi olan Chris Evans, daha önce attığı tweet ile ilgili açıklama yaparak o tweet'in spoiler içermediğini, 10 yılın ve 22 filmin ardından atılmış duygusal bir tweet olduğunu belirtmişti.

John Cena'dan yeni bir süper asker, yeni Kaptan Amerika olur mu? Zor, ancak ben John Cena'ya MCU'da bir rol verecek olsaydım bu kesinlikle Nuke olurdu.