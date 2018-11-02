Tam Elektrikli Smart EQ Fortwo, Kasım'da Türkiye'ye Geliyor

Özel şarj ünitesi sayesinde %10'dan %80'e yalnızca 40 dakikada şarj olabilen ve tek şarj ile 160 kilometre menzil sunan tam elektrikli Smart EQ Fortwo, Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak.

Otomotiv endüstrisi, elektrikli otomobillere her geçen gün daha fazla önem verirken elektrikli otomobillerin Türkiye yollarındaki sıklığı da artmaya başlıyor. Mercedes-Benz ve Swatch ortaklığı ile kurulmuş olan Smart’ın en yeni elektrikli otomobili olan Smart EQ Fortwo, Kasım ayı itibari ile Türkiye’de satışa sunulacak.

81 beygir gücünde 60 kW’lık bir motora sahip olan Smart EQ Fortwo, bu motor ile kalkış anından itibaren 160Nm tork üretebiliyor. Tek şarj ile 160 kilometre azami menzili bulunan otomobilin maksimum hızı, azami sürüş menzilinin azalmaması için saatte 130 kilometre ile sınırlandırılmış durumda. Aracı ECO modunda kullandığınızda ise bu limit daha da düşüyor.

Smart EQ Fortwo’ta bulunan elektrikli motor, güç karakteristiği sayesinde tek bir dişli ile yetiniyor. Bu nedenle otomobilde vites geçişi diye bir şey bulunmuyor ki bu da özellikle şehiriçi trafikte son derece kolay kullanım sağlıyor. Geri viteste ise motor otomatik olarak test yönde çalışmaya başlıyor.

Standart ev tipi prizlerde %10’dan %80’e 6 saatte şarj olan otomobil ile birlikte 22 kW dahili şarj dönüştürücüsü standart olarak veriliyor. Bu üç fazlı şarj ünitesi, aracın şarj istasyonlarında ya da evlerde bulunan Wallboxlar’da %10’dan %80’e yalnızca 40 dakikada şarj olmasını sağlıyor. Aracın Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı.