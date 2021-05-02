Tam Kapanmada Sokak Hayvanlarını Besleme Şartları

Ömür Gedik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü, tam kapanma sürecinde hayvanları beslemek için evden çıkılabileceğini söyledi. Ancak bu durumda bir kanıtınız olması gerekiyor.

Haçhiko kurucu başkanı Ömür Gedik, sokak hayvanlarının tam kapanma döneminde beslenmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Gedik, sokak hayvanlarını beslemek için evden çıkılabileceğini ancak hayvan beslemeye çıkanların kanıt sunması gerektiğini söyledi.

Açık alanda ya da ormanlarda yaşayan hayvanların beslenmesi için evden çıkmayı planlayan kişilerin ceza almaktan çekindiğini, bu konuda çok fazla soru aldıklarını belirten Gedik, konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüklerini söyledi.

'Hayvan besleyen ceza yemez ama kuralları var'

Instagram videosunda açıklama yapan Gedik, Soylu'nun kendisine "Hayvan besleyen ceza yemez. Ama tabii ki bunun da kuralları var. Lütfen, istismar etmemek gerekiyor. Eğer hayvan besliyorsanız, arabanızla ormana gidecekseniz güzergahınız evden orman olmak zorunda. Bunu belgelemek zorundasınız. Bunun dışında, arabanızda mutlaka mamalar olmak zorunda, çevrildiğinizde göstermeniz için.

Diyelim gittiniz besleme yaptınız, dönüşte tabii ki mama kutularınız boş. Ama o güne ait videoları ve fotoğrafları göstermek zorundasınız. Ve üç dört kişi gitmeyeceksiniz. En fazla 1 kişi, o da arkada olursa çok çok iyi olur.

Evinizin etrafında ya da sokakta hayvan beslemesi yapıyorsanız da mutlaka az önce söylediğim gibi yine mamalarınız, yemekleriniz ya da o güne ait videolarınız, fotoğraflarınız mutlaka olmalı. Bize verilen bu imkanı lütfen suistimal etmeyelim" dediğini belirtti.

'Belediyeler üstlerine düşeni yapmalı'

Ömür Gedik ayrıca belediyelere de çağrıda bulunda. Yayınlanan genelgede kapanma süresince beslemelerin artırılması yönündeki maddeyi hatırlatan Gedik, belediyeleri bu konuda üstlerine düşeni yapmaya çağırdı.