PlayStation 4 Almanız İçin Hâlâ Geçerli 9 Sebep

Sony'nin oyun konsolu PlayStation 4'e şu an sahip olmamız için yeterli olan 9 sebebi sizler için derledik.

Sony'nin oyun konsolu PlayStation 4, çıktığı günden beri popülerliğini korumaya devam ediyor. 2013 yılında piyasaya ilk çıktığından beri 100 milyon satış rakamına ulaşan PlayStation 4'e neden tam da şu an sahip olmanız gerektiğiyle ilgili bazı sebepler derledik. İşte bir PlayStation 4'e şu an sahip olmanız için yeterli 9 sebep:

9. Şarj Edilebilir Özellikli DualShock 4'ler

PlayStation 4 ile birlikte hayatımıza giren bu oyun kolları, PlayStation 4 sahibi olmanız için yeterli sebeplerden bir tanesi. Şık tasarımı ve rahat kullanımı sayesinde pek çok oyunsever tarafından "bugüne kadar çıkarılmış en iyi oyuncu kolu" olarak nitelendirilen DualShock 4, ciddi anlamda bu sıfatı hak ediyor.

8. 4K Oyun Deneyimi İçin İyi Bir Seçenek

Zaten yeterince iyi bir performans sahip olan PlayStation 4'ün bir üst versiyonu olan PlayStation 4 Pro, 4K çözünürlüklü oyunlar için ciddi anlamda başarılı. Daha yüksek çözünürlükle daha iyi bir görüntü deneyimi yaşamak istiyorsanız, PlayStation 4 Pro ihtiyacınız olan her şeyi tam olarak karşılayabiliyor. Yeniliklere verilen önem eski oyunlar içinde verilmiş. PlayStation 4 Pro'da eski oyunlar da daha sorunsuz bir şekilde oynanıyor.

7. PlayStation 2 ve 3 Oyunlarını Oynayabilirsiniz

PlayStation 4 ile birlikte klasikleşmiş oyunlar unutulmuyor. Elbette PlayStation 2 veya 3 için satın alınmış olan oyun diskleri PlayStation 4'te çalışmıyor ancak uygun denilebilecek seviyede fiyatlarla bu oyunlara sahip olabiliyorsunuz.

6. God of War

God of War, oyun sektörü içinde herkes tarafından beğenilen oyunların başında geliyor. Ödül sahibi olan bu oyun, pek çok oyunsever için PlayStation 4 sahibi olmaya yetecek nedenlerden bir tanesi.

5. Pek Çok Uygulamayı Bünyesinde Barındırıyor

Bir PlayStation 4'e sahipseniz, başka bir donanıma çok da ihtiyacınız kalmıyor. İçerdiği pek çok uygulama sayesinde PlayStation 4 sahipleri, televizyonlarına farklı bir donanım bağlamadan ya da donma sorunları yaşamadan rahatça YouTube, Twitch, Netflix gibi platformları kullanabiliyor.

4. Oyun Bilgisayarlarına Göre Uygun Fiyatlı

Teknolojik ürünlerin ceplerimizi yaktığı bu dönemde PlayStation 4 uygun fiyatı ile de satın alınması için bir neden. Şöyleki 1.800 TL'den başlayan fiyatlarla bir PlayStation 4 sahibi olabilirsiniz ancak 2.000 TL civarında bir oyun bilgisayarına sahip olamazsınız. Olsanız bile size PlayStation 4 kadar kaliteli bir oyun deneyimi sunamaz.

3. Spotify Desteğine Sahip

Sony, müzik platformu Spotify ile iyi bir iş çıkardı desek yalan olmaz. Pek çoğumuzun şu an Spotify kullanıyor olması bir tesadüf değil. Spotify ile PlayStation 4'ünüz üzerinden müziğe kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

2. Örümcek Adam

Örümcek Adam'ı hepimiz ya oynadık ya da izledik. Hatta kimimiz hem oynadık hem de izledik. Bunun aksinin olduğunu sanmıyorum. PlayStation 4'te Örümcek Adam oyunu o kadar iyi tasarlanmıştı ki, pek çok kullanıcı filminden ayırt edemedi. Oyun neredeyse gerçek filmi kadar başarılıydı ve Manhatten'ın nasıl bir yer olduğunu bu oyun sayesinde net bir şekilde tanıyabiliyordunuz.

1. PlayStation Plus Üyelik Sistemi

PlayStation Plus üyelik sistemine dahil olmak, diğer platformlara oranla büyük imkanlar sunuyor. Çevrimiçi oyun oynamanıza imkan verirken, film ve oyunlardan indirimli fiyatlarla yararlanıyorsunuz ve belki de en iyisi her ay bir oyuna ücretsiz sahip oluyorsunuz. Benzer platformlarda bu oyunlar daha alt seviye iken Sony, bu konuda hiçbir kısıtlama yapmıyor.

İşte bu 9 neden, bir PlayStation 4'e hemen şimdi sahip olmak için yeterliymiş gibi geldi bize. Sizlerde PlayStation'a neden sahip olunması gerektiğine dair fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.