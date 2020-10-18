Tamamen Siyah PS5 DualSense Kontrolcüsü Ortaya Çıktı

Ülkemizde tavsiye edilen satış fiyatı 8.299 TL olarak açıklanan PlayStation 5'in tamamen siyah bir kontrolcüsü ortaya çıktı. Düğmeleri de dâhil olmak üzere tamamen siyah renge sahip DualSense kontrolcü, FCC listelemesinde tespit edildi.

Önümüzdeki kasım ayında kullanıcılarıyla buluşacak olan PlayStation 5'in siyah renkli kontrolcüsü DualSense, ikinci kez FCC (Federal İletişim Komisyonu) onayından geçti. Ancak bir Twitter kullanıcısı tarafından son listelemede kontrolcüde bulunan düğmelerin rengi de siyah.

Resmi olarak tanıtılan DualSense kontrolcüsü siyah – beyaz renklere sahip bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Düğmeleriyle birlikte tamamen siyah olan bu kontrolcünün ise geliştirme kiti amacıyla üretilmiş olması üzerinde duruluyor. Bu ürünler, satışa çıkacak olanlardan farklı renklere sahip oluyor.

Tamamen siyah PlayStation 5 kontrolcüsü

Sony, PlayStation 5'in DualSense kontrolcüsünü nisan ayında kullanıcılarına tanıtmıştı. Şirket, DualShock kontrolcüsünden sonra DualSense kontrolcüsü için "radikal bir dönüşüm" demişti. Kontrolcüde dokunsal geri besleme, adaptif tetikleme, gömülü mikrofon gibi birçok özellik yer alıyor.

PlayStation 4'ün kontrolcüsü PlayStation 5 oyunlarında çalışmayacak. Ancak yeni nesil konsolda yer alan geriye dönük uyumluluk sayesinde bu kontrolcüler PlayStation 4 oyunlarında kullanılabilecek.

Bazı kullanıcılar henüz PlayStation 5'in çıkmasına 1 ay gibi bir süre varken PlayStation 5 kontrolcüsüne erişmeyi başardılar. Ayrıca PlayStation 5 aksesuarlarının çıkış tarihinin de 30 Ekim'e alındığı doğrulandı ki bu, konsol ABD'de çıkmadan 2 hafta önce aksesuarlarına erişilebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca Avrupa için de benzer bir durum söz konusu. Avrupa'da PlayStation 5 aksesuarlarının çıkış tarihi 12 Kasım olacağı iddia edildi ki bu da konsolun çıkışından bir hafta erken anlamına geliyor. Benzer bir durumun ülkemizde de olup olmayacağına dair ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca tamamen siyah DualSense görsellerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.