Tamamen Yerli ve Milli NAR Projesi İçin İmzalar Atıldı

Yerli ve Milli Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (NAR) projesi, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalandı.

İmza töreninin açılış konuşmasını ASELSAN Müdürü Haluk Görgün yaptı ve şunları söyledi:

''Bugün burada imzasını attığımız NAR Projesi ile birlikte ASELSAN'ın üretmiş olduğu ASELBOT, F16 Kızılötesi ve Füze İkaz Sistemi gibi birçok sistemin, kızılötesi görüntüleme yapmasını sağlayan elektroniklerin ülkemizde geliştirilmesi için dev bir adım attık. Bu proje tamamlandığında, yabancı ülkelerden almak zorunda olduğumuz önemli bir model, artık ülkemizde üretiliyor olacak. Bununla birlikte Milli sistemlerimizin ihraç edilebilmesi için engeller de kalkmış olacak.''

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise projeyle ilgili, " Günümüzün mücadelesi artık insan unsuru kadar onlara sağlanan teknolojik imkanlarla da olmakta. Bu konuda geri kalındığı zaman maalesef bunun neticeleri çok acı olabilmekte. Kritik alt bileşen teknolojisinin tamamen yerli ve milli olarak geliştirilmesiyle ilgili olarak ASELSAN önderliğinde bir dizi şirketimiz ve araştırma kurumlarımız bu projeye katılımda bulunacaklar" diyerek projenin önemini belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde tam bağımsız olma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen bu proje kapsamında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Laboratuvarları'ndan da destek alınacak. NAR projesinin ilk ürünü iki yıl sonra tamamlanacak ve önümüzdeki 6 yıl içinde bütün ürünler üretilmiş olacak.