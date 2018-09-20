Tamamı iPhone Xs Max ile Çekilmiş İlk Kısa Film Yayınlandı

Geçtiğimiz hafta boyunca Apple’ın 12 Eylül’de tanıttığı iPhone Xs ile ilgili pek çok detayı sizlere aktardık. Şimdi de geliştirilen kamera performansının, profesyonel ellerde nasıl sonuç verdiğini bir de kısa film yoluyla görün.

Bugüne kadar iPhone modelleriyle çekilen pek çok kısa film tadında video gördük. Artık akıllı telefonlar için geliştirilen kameralar, profesyonel kameralara çok yakın sonuçlar elde ettikleri için bir kısa film o kadar da şaşırtıcı olmasa gerek. Yine de Apple’ın en yeni modeli iPhone Xs Max’in iddiası, en iyi kameralı akıllı telefon olduğu yönünde.

Crazy Rich Asians filmiyle üne kavuşan yönetmen Jon M. Chu, yeni kısa filmini tamamen iPhone Xs Max ile çekerek merakları giderdi. Ayrıca Chu, iPhone dışında ses ya da ışık için herhangi bir ekipman kullanmadığını da belirtiyor. Yönetmen, çekilen ham görüntüleri bilgisayarında düzenlerken yine herhangi bir görüntü ya da renk efekti kullanmadığını söylüyor.

Bir dansçının prova odasında geçen filmi Apple CEO’su Tim Cook Twitter hesabından paylaştı:

Film saniyede 240 kare hızıyla 4K çözünürlükte kaydedilmiş. Ana karakter olan dans sanatçısı Luigi Rosado’nun tüm hareketleri, yine iPhone Xs Max’in görüntü sabitleyici özelliği sayesinde net olarak aktarılmış. Yönetmene göre görüntülerin hepsi iPhone kamerasından doğal olarak aktarılsa da bunun profesyonel bir çekim olduğunu unutmamak lazım.

Tim Cook tarafından paylaşılan bir kısa film, Apple’ın ticari hedeflerine ilişkin bilgi de veriyor. Asya pazarındaki düşen payını arttırmaya çalışan Apple, bol bol oradan yetişmiş farklı alandaki insanlarla çalışacaktır. Dolayısıyla bu filmin bir tür tanıtım faaliyeti olduğunu da söyleyebiliriz.