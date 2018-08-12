Bedava Enerji Kullanan, Tamamıyla Doğa Dostu Kulübe: Nolla

Finlandiyalı Neste şirketi tarafından üretilen Nolla, tamamiyle doğa dostu yapısı ile kendi enerjisini kendi üretiyor.

Tamamen doğa dostu bir proje kapsamında Finlandiya menşeli Neste şirketi tarafından geliştirilen Nolla, tüm enerji ihtiyacını doğadan karşılamasının yanında tamamen geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşuyor. Üçgen yapısı ve güneşin etkilerini azaltan malzemesi ile doğaya en ufak bir etkide dahi bulunmayan kabin, geleceğin medeniyetleri için ilk adım olma niteliğini taşıyor.

Elektrik ihtiyacını çatısında oluşturulan güneş panallerinden sağlayan cihaz, aynı zamanda çatısında kullandığı malzeme ile güneşin ısısını yansıtarak, kulübe ısısının ideal ölçüde tutulmasına olanak veriyor. İçerisinde ısınmak ve yemek yapmak için bir soba da bulunan Nova, bahsi geçen sobayı yalnızca atık kullanarak dahi etkin bir şekilde kullanma şansı veriyor.

Kullanılan ahşap için bölgenin yaygın kaynaklarından birini tercih eden ekip, ana malzeme olarak Kerto LVL kontrplak kullanmayı tercih ediyor. Tamamen geri dönüştürülebilir olan bu çok amaçlı malzemelerin yanında Nova’nın içi de dışı gibi doğa dostu malzemeler ile donatılmış durumda. Mobilyalarının tamamı keten gibi geri dönüşüm oranı yüksek malzemelerden oluşan Nolla, doğaya zarar vermeden de lüks bir yaşam sürülebileceğini gözler önüne seriyor.

Kurulumu son derece basit olan bu üçgen kulübeler, fosil yakıtsız bir gelecek için atılan küçük ama etkili bir adım olarak, tüm dünyada başlayacak çevre dostu bir akımın öncüsü olmak istiyor.