Türkiye'nin genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılaması için geliştirilen T625'in ilk prototipi tamamlandı. Milli helikopterimizin, bir dizi testin ve geliştirmenin ardından kullanıma sunulması planlanıyor.

Üretimde bağımsızlaşma çabalarımızın hız kazandığı bu dönemde güzel haber Türk Havacılık Uzay Sanayii’nden geldi. 2013 yılında başlatılan Özgün Helikopter Programı önemli bir gelişme kat ederek, T625 Genel Maksat Helikopteri’nin ilk protopini tamamladı.

Tasarım ve üretim alanında yüzde yüz yerli olan proje, yoğun bir test programının ardından gökyüzüne buluşmaya tamamen hazır olacak.

Helikopter prototipi, üretiminin tamamlanmasının ardından bir dizi testten ve geliştirmeden geçeceği tesislere ulaştırıldı. Öngörülere göre yoğun yer ve sistem testlerinin ardından milli helikopterimiz ilk kez bahsi geçen tesislerde havalanacak.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere birçok alanda hizmet verecek helikopter, genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı. İlk adımları 2010 yılında Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla başlatılan ve 26 Eylül 2013’te TUSAŞ’a teslim edilen proje, Atak Programı’ndan edinilen tecrübelerden beslenerek bugünlere kadar geldi.

Oldukça geniş bir görev skalası bulunan ve birçok alanda kullanılabilir olacak milli helikopterimiz 2 mürettebat ve 12 yolcu kapasitesine sahip olacak.