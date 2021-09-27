Tamamlanması '92 Yıl' Süren Sinema Müzesi Nihayet Açıldı

Temelleri Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından atılan Sinema Filmleri Akademisi Müzesi, 92 yıldır süren hazırlıkların ardından nihayet kapılarını açtı. Film endüstrisinin tarihine adanan müze, düzenlenen galayla birlikte ilk olarak dünyaca ünlü yıldızları ağırladı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 1929 yılında ilk Oscar ödüllerini ortaya çıkardıktan sonra sinema endüstrisinin temellerini yansıtacak ve Los Angeles filmlerine adamak istedikleri bir müze üzerine hazırlıklara başlamıştı.

Film endüstrisi ile ilgili önemli parçaları tarih boyunca saklamak üzere tasarlanan müzenin hazırlıkları tam olarak 92 yıl sürdü ve içerisinde birbirinden değerli eserlerin bulunduğu müze, büyük bir galayla birlikte kapılarını ilk defa açtı.

Müzede film endüstrisine ait yüzlerce önemli eser bulunuyor

Aslında müzenin açılış tarihi 2017 yılı olarak belirlenmişti ancak hazırlıkların zamanında tamamlanamaması, Sinema Filmleri Akademisi Müzesi'nin açılış tarihini kısır bir döngüye soktu. Pandeminin de etkisiyle birlikte bir kez daha ertelenen müze hakkında insanların düşüncesi yavaş yavaş hiç açılmayacağı yönünde değişmeye başladı.

Açılışı uzun bir zamandır beklenen Sinema Filmleri Akademisi Müzesi, Lady Gaga, Katy Perry, Brad Pitt ve Kristen Stewart gibi dünyaca ünlü yıldızların katıldığı galayla birlikte kapılarını açtı.

Sinema Filmleri Akademisi Müzesi'nde 20 önemli Oscar heykelinin bulduğu görkemli bir duvar, Oz Büyücüsü filmindeki kostüm tasarımlarına adanmış bir galeri, Marilyn Monroe'nun Erkekler Sarışın Sever filminde giydiği ikonik elbiseler gibi film endüstrisi ile ilgili yüzlerce önemli eser bulunuyor.

Müzeye dair diğer görüntüler: