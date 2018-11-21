Akıllı telefonların fiyatları arttıkça, doğal olarak tamir ücretleri de tavan yapmış vaziyette. Gelecekte bizi bu alanda ilginç bir süreç bekliyor olabilir.

Yurtdışında 2.000 dolar bandına yaklaşan akıllı telefonlar, bir süredir döviz kurlarının da etkisiyle 15.000 TL gibi çılgın rakamları görüyor. Hal böyle olunca telefonların ekranlarının kırılması, kullanıcısına tam anlamıyla bir kabus yaşatabiliyor. ABD'de yapılan bir araştırma, insanların kırık ekranlarla ilgili aldıkları kararların git gide değiştiğini gösteriyor.

Soru şu: Yüksek ekran tamiri masrafından kaçınmak için ne yaparsınız?

%67: Eğer telefon çalışıyorsa ekranımı tamir ettirmem.

Eğer telefon çalışıyorsa ekranımı tamir ettirmem. %61: Ekranı tamir ettirmek için acele etmem.

Ekranı tamir ettirmek için acele etmem. %59: Ekranı tamir ettirmektense yeni bir telefon alırım.

Anketi gerçekleştiren SquareTrade'in başkanı Jason Siciliano, anketin çoğu akıllı telefon sahibinin kozmetik endişesini bir kenara bıraktığını ve tamir masraflarını ödememek için bu şekilde kullanmaya hazır olduğunu belirtti. ABD'de her sene 3.4 milyar dolarlık bir kırık ekran masrafı çıktığını belirten Siciliano, bu rakamın değişeceğini düşünmediklerini ancak bu rakamı sabit tutanın artan fiyatlar olacağını düşünüyor.

Anketten gelen son rakam oldukça ilginç: ABD'de her bir saatte tam 5.700 telefonun ekranı kırılıyor. İnsanların %85'i telefonu için bir koruma kullanırken, bu kitlenin %30'u ise korumaya rağmen telefonlarının kırıldığını belirtmiş.