OPPO'nun yeni akıllı telefonu A7 daha tanıtılmadan, OPPO A7'nin afişleri ortaya çıktı.

OPPO'nun, yakında tanıtılacak, neredeyse çentiksiz telefonu A7; 13 Kasım'da OPPO tarafından gerçekleştirilecek lansman ile tanıtılmasıyla, akıllı telefon sektöründeki bütün ilgiyi kendi üzerine toplayacak. OPPO tarafından resmi olarak cihaz hakkında herhangi bir özellik açıklaması şu ana kadar gelmedi ancak buna rağmen OPPO A7 hakkında ortaya çıkan bilgilerin ardı arkası kesilmemekte.

Ortaya çıkan afişlerde OPPO A7 bütün görkemiyle gözükmekte. Çentik kısmına "su damlası" adını veren OPPO, bu bakımdan oldukça iyi bir iş çıkarmış gibi gözüküyor. Arka tarafında 13MP f/2.2 ve 2MP f/2.4 olmak üzere iki adet kameraya, parmak izi okuyucusuna ve çizgili bir tasarıma sahip A7, göz kamaştırıcı altın ve sır mavisi renkleriyle gerçek anlamda gözleri kamaştırıyor.

6.2 inç, 19:9 oranında,1520x720 çözünürlüğünde HD+ ekrana sahip olacak OPPO A7, gücünü Snapdragon 450 işlemciden alırken 3GB RAM'e 32GB depolama ve 4GB RAM'e 64GB depolama seçenekleriyle marketlerdeki yerini alacak. Ön tarafta 16MP'lik selfie kamerasına sahip olacak OPPO A7, Android 8.1 Oreo tabanlı ColorOS 5.2 yazılımıyla ve tamı tamına 4230 mAh batarya ile kutudan çıkacak.