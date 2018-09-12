20.00'da gerçekleşecek olan Apple'ın lansmanına saatler kala, adeta sızıntı bombardımanı yaşanıyor. Sinekten yağ çıkaran kullanıcıların son kurbanı Apple Watch oldu.

Bugün gerçekleştirilecek olan lansmanda duyurulmasına kesin gözüyle bakılan Apple Watch'ın 4. jenerasyon modeline dair önemli sızıntılar gerçekleşti. İlk önemli bilgi, saatin 40 ve 44 milimetrelik iki farklı modelle karşımızda olacağı yönünde.

Yukarıda görebileceğiniz Apple Store'da yer alacak olan linklerin url'lerinin sızdırılması, saate dair birçok detayı da öğrenmemize sebep oldu. Gümüş, Altın ve Uzay Grisi renk seçeneklerine sahip olacak Apple Watch için farklı kordon opsiyonları da bulunacak.

Daha önce gelen sızıntılarla %15 daha büyük bir ekran ve 'neredeyse' çerçevesiz bir tasarıma sahip olacağını öğrendiğimiz yeni Apple Watch'a dair bütün resmi detaylar, birkaç saat sonra elimize ulaşmış olacak. Lansman sırasında en güncel haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.