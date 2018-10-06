  • Tanıtıma Üç Gün Kala Bir Mağaza Pixel 3 XL Satmaya Başladı

Tanıtıma Üç Gün Kala Bir Mağaza Pixel 3 XL Satmaya Başladı

1 dk okuma süresi
18
7
3
0
0
Tanıtıma Üç Gün Kala Bir Mağaza Pixel 3 XL Satmaya Başladı
Pixel 3 XL ile ilgili her gün yeni bir bilgi gelmeye devam ediyor. Bugün ise cihazın Hong Kong'da bir mağazada satılmaya başlandığı ortaya çıktı.

Google, önümüzdeki Salı günü düzenleyeceği etkinlikte Pixel 3 ve Pixel 3 XL cihazlarını piyasaya sürecek. Birkaç haftadır hakkında sürekli dedikodular ortaya atılan ve çeşitli sızıntılarla gündeme gelen Pixel 3 XL, Hong Kong'da bir telefon mağazasında şimdiden satışa çıktı.
İLGİLİ HABER

Galaxy S10'un İşlemcisi Yeni Nesil Yapay Zeka Ünitesine Sahip Olacak

Engadget editörü Richard Lai, satışa çıkan bu cihazı almayı başardı. Birçok özelliği hakkında bilgi sahibi olduğumuz Pixel 3 XL'ın böylece kutu açılışı ve ön inceleme videosu da internete düşmüş oldu. Dev çentiğiyle tasarımsal açıdan eleştirilen ancak donanımsal olarak da bir o kadar beğenilen Pixel 3 XL'ın bilinen tüm teknik özellikleri şu şekilde:

  • 6.3 inç ekran
  • Qualcomm Snapdragon 845
  • 4 GB RAM
  • 128 GB depolama kapasitesi
  • 3.732 mAh batarya
  • 12.2 MP arka kamera
  • 8 MP geniş açılı ön kamera

Yazılım tarafındaki başarısını donanım tarafına da taşımayı hedefleyen Google, Pixel 3 serisi ile oldukça iddialı bir adım atmış olacak. 9 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 18.00'da tanıtılacak olan Pixel 3 ve Pixel 3 XL hakkında yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.
İLGİLİ HABER

Google, Pixel 3'ü Tanıtmak İçin İlginç Yollara Başvuruyor

Kaynak : https://www.theverge.com/2018/10/6/17945466/google-pixel-3-xl-sold-hong-kong-video-leak
Etiketler: Google Pixel 3 XL
18
7
3
0
0
Emoji İle Tepki Ver
18
7
3
0
0