Tanıtıma Üç Gün Kala Bir Mağaza Pixel 3 XL Satmaya Başladı

Pixel 3 XL ile ilgili her gün yeni bir bilgi gelmeye devam ediyor. Bugün ise cihazın Hong Kong'da bir mağazada satılmaya başlandığı ortaya çıktı.

Google, önümüzdeki Salı günü düzenleyeceği etkinlikte Pixel 3 ve Pixel 3 XL cihazlarını piyasaya sürecek. Birkaç haftadır hakkında sürekli dedikodular ortaya atılan ve çeşitli sızıntılarla gündeme gelen Pixel 3 XL, Hong Kong'da bir telefon mağazasında şimdiden satışa çıktı.

Engadget editörü Richard Lai, satışa çıkan bu cihazı almayı başardı. Birçok özelliği hakkında bilgi sahibi olduğumuz Pixel 3 XL'ın böylece kutu açılışı ve ön inceleme videosu da internete düşmüş oldu. Dev çentiğiyle tasarımsal açıdan eleştirilen ancak donanımsal olarak da bir o kadar beğenilen Pixel 3 XL'ın bilinen tüm teknik özellikleri şu şekilde:

6.3 inç ekran

Qualcomm Snapdragon 845

4 GB RAM

128 GB depolama kapasitesi

3.732 mAh batarya

12.2 MP arka kamera

8 MP geniş açılı ön kamera

Yazılım tarafındaki başarısını donanım tarafına da taşımayı hedefleyen Google, Pixel 3 serisi ile oldukça iddialı bir adım atmış olacak. 9 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 18.00'da tanıtılacak olan Pixel 3 ve Pixel 3 XL hakkında yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.