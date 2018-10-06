Tanıtıma Üç Gün Kala Bir Mağaza Pixel 3 XL Satmaya Başladı

Google, önümüzdeki Salı günü düzenleyeceği etkinlikte Pixel 3 ve Pixel 3 XL cihazlarını piyasaya sürecek. Birkaç haftadır hakkında sürekli dedikodular ortaya atılan ve çeşitli sızıntılarla gündeme gelen Pixel 3 XL, Hong Kong'da bir telefon mağazasında şimdiden satışa çıktı.
Engadget editörü Richard Lai, satışa çıkan bu cihazı almayı başardı. Birçok özelliği hakkında bilgi sahibi olduğumuz Pixel 3 XL'ın böylece kutu açılışı ve ön inceleme videosu da internete düşmüş oldu. Dev çentiğiyle tasarımsal açıdan eleştirilen ancak donanımsal olarak da bir o kadar beğenilen Pixel 3 XL'ın bilinen tüm teknik özellikleri şu şekilde:
- 6.3 inç ekran
- Qualcomm Snapdragon 845
- 4 GB RAM
- 128 GB depolama kapasitesi
- 3.732 mAh batarya
- 12.2 MP arka kamera
- 8 MP geniş açılı ön kamera
Yazılım tarafındaki başarısını donanım tarafına da taşımayı hedefleyen Google, Pixel 3 serisi ile oldukça iddialı bir adım atmış olacak. 9 Ekim Salı günü Türkiye saatiyle 18.00'da tanıtılacak olan Pixel 3 ve Pixel 3 XL hakkında yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.