Tansiyon Ölçebilen Akıllı Saat Asus VivoWatch SP Duyuruldu

IFA 2019 etkinliklerinde sahne alan Asus, dahili GPS ve EKG sisteminin olduğu yeni akıllı saat modeli VivoWatch SP'yi duyurdu. Yeni akıllı saat modelinin fiyatını açıklamayan yetkililer, ürünün 2019'un son çeyreğinde piyasaya sürüleceğini belirttiler.

Giyilebilir teknolojik ürünlere olan ilgi, her geçen gün biraz daha artıyor. Bu durumun farkında olan teknoloji üreticileriyse ortaya daha iyi ürünler koyabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu kez teknoloji devi Asus, Apple Watch 4'e benzer bir şekilde yerleşik GPS ve EKG sistemini bünyesinde barındıran yeni akıllı saati VivoWatch SP'yi duyurdu.

IFA 2019 etkinliklerinde sahne alan Asus'un bu yeni akıllı saati, şık yapısı ve donanımsal özellikleriyle pek çok teknoloji tutkununun gözdesi olacağa benziyor. Dilerseniz şimdi Asus VivoWatch SP'nin özelliklerine biraz daha yakından bakalım.

Asus'un yeni akıllı saat modeli VivoWatch SP, 50 metreye kadar su geçirmiyor ve tek bir şarjla 14 gün boyunca kullanılabiliyor. Ancak Asus yetkilileri, GPS modu aktif edildiği zamanki pil süresinin ne kadar azaldığından bahsetmediler. Tüm bunlara ek olaraksa Asus VivoWatch SP, dahili bir kalp atış hızı sensörüne sahip ve spor aktivitelerini gözlemleyebiliyor. Ayrıca bu akıllı saat, vücuttaki oksijen miktarının ölçülebilmesini sağlayan bir sensöre de sahip.

Bu akıllı saatin en etkileyici yanıysa, dahili bir tansiyon ölçüm sisteminin olması. Ancak yetkililer, bu özelliğin nasıl kullanılabildiğini açıklamadılar. Üstelik Asus VivoWatch SP, kullanıcıların stres durumlarını da ölçebilen yeni bir teknolojiyle birlikte geliyor.

Asus, yeni akıllı saat modeli VivoWatch SP'yi 2019 yılının son çeyreğinde piyasaya sürecek. Ancak bu akıllı saat modelinin hangi ülkelerde satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı şimdilik bilinmiyor.