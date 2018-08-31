Tansiyon, çağımızın en önemli hastalıklarından bir tanesi ve kadın-erkek, yaşlı-genç demeden herkeste bulunabiliyor. Bugün ise sizlere bu sorundan muzdarip kişilerin gönül rahatlığıyla kullanabileceği bir üründen bahsedeceğiz.

Gerek yaşam şartları, gerekse atalarımızdan miras aldığımız genlerden dolayı birçoğumuz tansiyon sorunu yaşıyoruz. Takip gerektirdiği bilinen ve kısa sürede değişen bu rahatsızlığın ölçümü, Bix MyBand sayesinde çok daha kolay bir hal alacak.

Tansiyon ölçme fonksiyonu ile diğer akıllı bilekliklerden ayrılan ürün; adım sayar, nabız ölçer, alarm, kamera kontrolü, hareketsizlik durumu, çağrı ve mesaj bildirimleri gibi özellikleriyle de bir hayli dikkat çekici. Günlük hayattaki çoğu aktivitenizi kontrol edebileceğiniz ve bunun yanı sıra tansiyonunuzu da başka herhangi bir cihaza gerek duymadan ölçebileceğiniz Bix MyBand, oldukça kolay bir kullanıma sahip.

Şu an için Türkçe dil desteği bulunmayan ürün, basit su temaslarına dayanıklı bir şekilde üretilmiştir. IP67 sertifikasına sahip olduğu ifade edilen Bix MyBand; denize veya havuza girerken çıkarılması tavsiye edilse de yağmur altında veya ellerinizi yıkarken sorun çıkarmayacaktır.

Bix MyBand Ürün Özellikleri:

Pil: 90mAh Li-PO

Şarj Ömrü: 5-7 Gün

Şarj Olma Süresi: 2 Saat

Sertifika: IP67

Ekran Tipi: 0.96 inç TFT

Bluetooth 4.0 ve üzeri

Fonksiyonlar:

Nabız ölçümü

Tansiyon Ölçer

Alarm

Titreşim

Adım Ölçer

Uyku düzeni takibi

Kalori Takibi

Fotoğraf Çekme

Mesafe Ölçer

Rahatsız Etmeyin Modu

Hareketsizlik Uyarısı

Çağrı Reddetme

Çağrı ve Arayan Kimliği Görüntüleme

Spor Modu

Bix MyBand Akıllı Bileklik Kutu İçeriği:

1 x Bix MyBand Tansiyon Ölçer Akıllı Bileklik

Kullanım kılavuzu

Öte yandan Bix MyBand, 5-7 gün arası bir şarj ömrüne sahiptir. Yoğun kullanımda süre değişimleri yaşansa da ortalama bir kullanım durumunda sizi yaklaşık bir hafta idare edebilir. Bunlara ek olarak Bix MyBand’ın bir de JYou adında, cihazlarınıza indirebileceğiniz mobil uygulaması bulunuyor. Android 5.1 ve üzeri işletim sistemine sahip olan kişilerin bağlantıya tıklayarak indirebileceği uygulamanın iOS versiyonu da mevcut. Bu noktada iOS 8.0 ve üzeri işletim sistemine sahip kişiler de bağlantıya tıklayarak iPhone cihazlarına JYou uygulamasını indirebilirler.

Sizler de tansiyon ölçme özelliği ile dikkat çeken ürünü incelemek veya sevdiklerinize hediye etmek istiyorsanız, buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak Teknostore'da yer alan diğer akıllı bilekliklere ulaşabilirsiniz