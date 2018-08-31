Gerek yaşam şartları, gerekse atalarımızdan miras aldığımız genlerden dolayı birçoğumuz tansiyon sorunu yaşıyoruz. Takip gerektirdiği bilinen ve kısa sürede değişen bu rahatsızlığın ölçümü, Bix MyBand sayesinde çok daha kolay bir hal alacak.
Tansiyon ölçme fonksiyonu ile diğer akıllı bilekliklerden ayrılan ürün; adım sayar, nabız ölçer, alarm, kamera kontrolü, hareketsizlik durumu, çağrı ve mesaj bildirimleri gibi özellikleriyle de bir hayli dikkat çekici. Günlük hayattaki çoğu aktivitenizi kontrol edebileceğiniz ve bunun yanı sıra tansiyonunuzu da başka herhangi bir cihaza gerek duymadan ölçebileceğiniz Bix MyBand, oldukça kolay bir kullanıma sahip.
Şu an için Türkçe dil desteği bulunmayan ürün, basit su temaslarına dayanıklı bir şekilde üretilmiştir. IP67 sertifikasına sahip olduğu ifade edilen Bix MyBand; denize veya havuza girerken çıkarılması tavsiye edilse de yağmur altında veya ellerinizi yıkarken sorun çıkarmayacaktır.
Bix MyBand Ürün Özellikleri:
- Pil: 90mAh Li-PO
- Şarj Ömrü: 5-7 Gün
- Şarj Olma Süresi: 2 Saat
- Sertifika: IP67
- Ekran Tipi: 0.96 inç TFT
- Bluetooth 4.0 ve üzeri
Fonksiyonlar:
- Nabız ölçümü
- Tansiyon Ölçer
- Alarm
- Titreşim
- Adım Ölçer
- Uyku düzeni takibi
- Kalori Takibi
- Fotoğraf Çekme
- Mesafe Ölçer
- Rahatsız Etmeyin Modu
- Hareketsizlik Uyarısı
- Çağrı Reddetme
- Çağrı ve Arayan Kimliği Görüntüleme
- Spor Modu
Bix MyBand Akıllı Bileklik Kutu İçeriği:
- 1 x Bix MyBand Tansiyon Ölçer Akıllı Bileklik
- Kullanım kılavuzu
Öte yandan Bix MyBand, 5-7 gün arası bir şarj ömrüne sahiptir. Yoğun kullanımda süre değişimleri yaşansa da ortalama bir kullanım durumunda sizi yaklaşık bir hafta idare edebilir. Bunlara ek olarak Bix MyBand’ın bir de JYou adında, cihazlarınıza indirebileceğiniz mobil uygulaması bulunuyor. Android 5.1 ve üzeri işletim sistemine sahip olan kişilerin bağlantıya tıklayarak indirebileceği uygulamanın iOS versiyonu da mevcut. Bu noktada iOS 8.0 ve üzeri işletim sistemine sahip kişiler de bağlantıya tıklayarak iPhone cihazlarına JYou uygulamasını indirebilirler.
Sizler de tansiyon ölçme özelliği ile dikkat çeken ürünü incelemek veya sevdiklerinize hediye etmek istiyorsanız, buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak Teknostore'da yer alan diğer akıllı bilekliklere ulaşabilirsiniz