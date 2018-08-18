Tarantulanın Tüyler Ürperten Kabuk Değiştirme Anı (Video)

İzlerken ekrandan uzaklaştıracak, kaşıntıdan kaşıntıya sokacak ilginç kabuk değiştime anı.

Tarantulalar, birçok kabuklu hayvan gibi büyümek için kabuk değiştirmek zorundadır. Doğadaki en ürkütücü anlardan biri olan bu sahneyi, araknofobisi olanların izlememesini şiddetle tavsiye ediyoruz.

Bu minik canavar, normal bir büyüme sürecinin içerisinde. Ancak bu sahne oldukça ilginç ve tüyler ürpertici. Bu kısaltılmış video dışında birçok uzun vedeo bulmak mümkün ama izleyebilecek cengaverin sayısı bir elin parmaklarını geçmez diye düşünüyoruz.

Bu kabuklu arkadaşımız önce küçük titremelerle kabuğunu zorlamaya başlıyor. Dans edercesine hareketler yapan tarantula, önce kafasını ve sonra geri kalan 8 uzvunu eski kabuğunun içerisinden çıkarıyor.

Örümcek besleyenlere bir tavsiye vermek gerekirse, bu zorlu sürecinde kensini rahat bırakmalısınız. İşleri kolaylaştırmak için araya girdiğinizde tedirgin olan dostumuz, kabuk değiştirme işlemini uzatmak zorunda kalabilir. Ayrıca bu dönemde suya oldukça ihtiyaç duydukları için nemli bir ortam hazırlamak ve temiz su bulundurmak da önemli. Yeni kabukları gibi dişleri de 1 hafta içerisinde sertleşecek olan ev arkadaşınıza 1 hafta boyunca yem vermemeniz, onun yararına olacaktır.

İzlerken insanı kaşınmaya teşvik eden bu videoyu izleyenleri bir yana, onlara yuvasını açan arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyoruz.