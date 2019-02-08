Mi 9, Xiaomi'nin Efsane Tasarımcısının Ellerinden Çıkacak

Xiaomi, gelecekte Apple ile büyük bir kapışmaya girmesi beklenen Mi 9 üzerinde harıl harıl çalışıyor.

Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi Xiaomi Mi 9'a adım adım yaklaşıyoruz. Xiaomi'de dizayn editörü olarak çalışan ve serinin en sevilen modellerinden biri olan Mi 6'nın baş tasarımcısı olan Mi Liu'nun yeni amiral gemisi üzerinde uğraştığı öğrenildi.

Mi Mix'ten tüm saygılarımızla özür diliyoruz ama Mi 6'nın gelmiş geçmiş en iyi görünen, en karizmatik Xiaomi telefonu olduğunu düşünüyoruz. Kıvrımlı hatları, mavi ve altın rengi duruşuyla Mi 6 tam bir tasarım harikasıydı. Hal böyleyken Mi 6'yı yaratan isimin yeni nesil amiral gemisini dizayn ediyor olması güzel bir haber.

Mi 9'un Snapdragon 855 ile geleceğine kesin gözüyle bakıyoruz. Ancak bugünlerde telefonları birbirinden ayıran donanımlarından ziyade ne kadar şık durdukları oluyor. Mi 9'un arkasındaki isim de bu konuda bize çok güven veriyor.