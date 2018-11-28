  • Çalınan Çingene Kızı Mozaiği Türkiye'ye Ulaştı (Video)

Tarihi Anlar: Çalınan Çingene Kızı Mozaiği Türkiye'ye Ulaştı (Video)

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Tarihi Anlar: Çalınan Çingene Kızı Mozaiği Türkiye'ye Ulaştı (Video)
1960'lı yıllarda Gaziantep'in Nizip ilçesinden çalınan Çingene Kızı mozaiği, yaklaşık 60 sene sonra ait olduğu topraklara geri döndü.

Bugün sizlerle Zeugma moziklerine ait 12 parçanın, ABD ile süren diplomatik sürecin sonlanmasının ardından ülkemize doğru yola çıktığını paylaşmıştık. Devam etmeden önce gün içerisinde paylaştığımız habere göz atabilirsiniz.
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Yurt Dışına Kaçırılan 'Çingene Kızı' Mozaiği Türkiye'ye Getirildi

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenmekte olan Çingene Kızı'nın 12 parçası, THY'nin Chicago - İstanbul seferini yapan uçağıyla ülkemize ulaştı. THY personeli tarafından büyük bir titizlikle indirilen mozikleri Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin karşıladı.

İşte o tarihi anlar ve Fatma Şahin'in açıklamaları:

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/gundem/ve-gaziantepe-ulasti-tarihi-anlar-41034341
Etiketler: çingene kızı
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