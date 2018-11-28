Çalınan Çingene Kızı Mozaiği Türkiye'ye Ulaştı (Video)

Bugün sizlerle Zeugma moziklerine ait 12 parçanın, ABD ile süren diplomatik sürecin sonlanmasının ardından ülkemize doğru yola çıktığını paylaşmıştık. Devam etmeden önce gün içerisinde paylaştığımız habere göz atabilirsiniz.
ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'nde sergilenmekte olan Çingene Kızı'nın 12 parçası, THY'nin Chicago - İstanbul seferini yapan uçağıyla ülkemize ulaştı. THY personeli tarafından büyük bir titizlikle indirilen mozikleri Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin karşıladı.
İşte o tarihi anlar ve Fatma Şahin'in açıklamaları: