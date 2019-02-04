Türk Bilim Seferi Ekibimiz Antarktika'ya Ayak Bastı

29 Ocak'ta törenlerle uğurlanan 17 kişilik Türk ekibi, uzun yolculuğun ardından beyaz kıtaya ilk adımını atmayı başardı.

Aylar süren eğitim sürecinin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi'nin ortak çalışmasıyla Antarktika'ya hareket eden 17 kişilik Türk ekibi, en sonunda kıtaya ilk adımını attı.

Ekibimizin yolculuğu oldukça zorlu ve uzun soluklu oldu. İlk olarak Brezilya'nın başkenti Sao Paulo'ya iniş yapan ekip, daha sonra Şili'nin başkenti Santiago'ya geçti. Daha sonra ülkenin güneyindeki Punta Arenas'a, oradan da Puerto Williams'a ulaştı. Buraya gelirken yaklaşık 30 saat süren bir yolculuk atlatan ekip, 46 parçalık yaklaşık 1.5 ton ağırlığındaki yükü de beraberinde taşıyordu.

Puerto Williams'ta geçen 2 gecenin ardından Antarktika'ya varmak için son bir uçak yolculuğu daha yapan ekip, 2 saatin ardından King George Adası'na ulaştı. Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nin kurallarına uyan ekibimiz, varış anında ayaklarını dezenfektan suyla temizleyerek canlı organizmaların ölmesini sağladı.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, bu tarihi anlarla ilgili şunları söyledi:

"Antarktika’ya uçaktan bakış özellikle ilk kez gelenler için çok heyecanlıydı. Burada birçok bilim insanı ve hepsinin farklı araştırmaları var. Öncelikle onlarla olmak, bu bilim çalışmasının bir parçası olmak benim için çok büyük bir gurur."