Edirne Kırmızısı Yarışma Sonucunda Logosuna Kavuştu

Trakya Üniversitesi, Edirne'nin kültürel değerlerinden olan 'Edirne kırmızısı' için bir logo tasarımı yarışması gerçekleştirdi. Edirne Kırmızısı Logo Tasarım Yarışması ismiyle gerçekleştirilen etkinliğe 400'den fazla eser sahibi 703 çalışmayla katıldı. Yarışmanın birincisi, Özkan Keçili oldu.

Edirne'nin kültürel değerlerinden biri olan ve aynı zamanda tarihi değeri de olan Edirne kırmızısı, Trakya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir yarışma sonucunda logosuna kavuştu. Edirne Kırmızısını kurumsal bir zemine taşımak ve kent hafızasına kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen 'Edirne Kırmızısı Logo Tasarım Yarışması' sonuçlandı.

400'den fazla eser sahibinin 703 çalışmayla başvurduğu yarışmanın sonucunda Edirne Kırmızısının logosu belli oldu. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Caner Karavit, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Zehra Atabey ve birkaç öğretim üyesinin daha dahil olduğu seçici kurulun seçimleriyle Özkan Keçili'ye ait çalışma birinci oldu.

İşte Edirne kırmızısının logosu:

Seçici kurul; özgünlük, temaya bağlılık, genel sunum, renk uyumu, estetik değer, eserin kompozisyonu ve tasarım parametrelerini esas alarak yarışmanın birincisini seçti. Trakya Üniversitesi Rektörü Tabakoğlu, Edirne'nin kültürel değerlerine sahip çıkacaklarını belirtti ve Edirne kırmızısıyla ilgili yürütülecek çalışmaların hızlanarak devam edeceğini açıkladı.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne kırmızısının kültür anlamında her anlamda fazlasıyla önemli olduğuna vurgu yaptı. Yarışmanın Türkiye genelinde çok büyük ilgi gördüğünü belirten Rektör Tabakoğlu, birinci olan eserin sahibi Özkan Keçili'yi tebrik etti.