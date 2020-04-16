Bir Adam, Koronavirüs Nedeniyle Çaldığı Eseri İade Etti

İsrail’de yaşayan bir adam, gençlik yıllarında David Şehri’ndeki Kudüs Surları Milli Parkı'ndaki bir arkeolojik alandan çaldığı 2.000 yıllık balista taşını vicdanını temizlemek için İsrail Eski Eserler İdaresi'ne (IAA) teslim etti. Adamın yıllar sonra aklını başına getiren şey ise koronavirüs pandemisi olmuş.

Bugüne kadar 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 137 bin insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, çok ilginç bir olaya vesile oldu. Moshe Manies adındaki İsrailli bir adam, gençlik yıllarında David Şehri’ndeki Kudüs Surları Milli Parkı'ndaki bir arkeolojik alandan çaldığı 2.000 yıllık balista taşını pandeminin kıyamete neden olabileceği yönündeki senaryolardan korktuğu için yetkililere teslim etti.

Tapınak Dağı'nın yakınında bulunan ve Kudüs'ün tarihi bölgelerinden biri olan David Şehri, Kral Davut'un ilk sarayını inşa ettiği yer olarak biliniyor. Arkeolojik çalışmaların 19. yüzyılın ilk yarısında başladığı bölge, M.Ö. 2-3 yüzyıla kadar uzanan eski mezarlara, kil tabletlere ve tünellere kadar benzersiz pek çok pek çok esere ev sahipliği yapıyor.

İsrailli adam, 15 yıl önce çaldığı balista taşını vicdanını temizlemek için iade etti

Manies, bundan tam 15 sene önce yani 2005 yılında Kudüs Surları Milli Parkı'nı ziyaret ettiğinde balista taşlarından oluşan bir sergiyle karşılaşmış. Bu arada Balista, Roma İmparatorluğu tarafindan top yapımının bilinmediği çağlarda icat edilen ve kale kuşatmalarında, ağır taş gülle ve mızrak fırlatmakta kullanılan basit bir savaş aracı.

Mazisi 2.000 yıl önceye dayanan balista taşlarından birini çantasına atıp eve götüren İsrailli adam, birkaç hafta önce temizlik yaparken tarihi ganimetini yeniden keşfetti. Gençlik yıllarda yaptığı bu hata nedeniyle yıllarca suçluluk duygusu hissettiğini söyleyen Manies, koronavirüs salgını arttıkça sırrının ağırlığının da arttığını belirtiyor.

Taş, gülle ve mızrak gibi silahların atıldığı Barista aracı, kale kuşatmalarında kullanılıyordu

COVID-19’un yarattığı kıyamet korkusu ile birlikte vicdanını temizlemek için doğru zamanın geldiğini düşünen adam, taşı İsrail Eski Eserler İdaresi'ne (IAA) teslim etmek için yetkililerle iletişime geçmiş. 15 yıl sonra ait olduğu yere geri dönen taş, tekrardan Kudüs Surları Milli Parkı'nda sergiye konulacak.

200 yıldır David Şehri'ndeki arkeolojik alanda devam eden kazılar sonucunda ortaya çıkarılan balista taşlarının, MS 70'te Kudüs halkı ile Romalı askerler arasında yaşanan savaşlardan kaldığı tahmin ediliyor.