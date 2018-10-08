Gelen Emojilere Göre Elinizi Okşayan Robot: MobiLimb

Akıllı telefonların gelişim süreci bir miktar duraksamış olsa da geliştirilen aksesuarlar günden güne çılgınlaşıyor. MobiLimb ise daha önce hiç görmediğiniz gariplikte bir ürün.

Marc Teyssier ve Paris-Saclay Üniversitesi'nden arkadaşları, bir süredir oldukça ilginç ve olay yaratacak bir ürün üzerinde çalışıyor. Bu ürün telefonunuzun USB girişine bağlanıyor ve 5 farklı iç motorla 3D yazıcıda basılmış bir uzuvla hareket ediyor.

Teyssier MobiLimb ile ilgili şunları söylüyor:

"İnsan vücudunu realize etmek ve akıllı telefonların mevcut limitlerini aşmak adına bu robotik cihazı geliştirdik. Geliştirdiğimiz MobiLimb'in gelecekte akıllı telefonlarda 'varsayılan' bir özellik olmasını hedefliyoruz."

MobiLimb - Parmaklı Akıllı Telefon

Videodan da görebileceğiniz üzere ürün gerçekten keyifli görünüyor. Ancak daha izlerken bile 'ne gerek var şimdi buna?!' ruh halinden de kurtulamıyor insan. Cihazın ne zaman piyasaya sürüleceği veya fiyatının ne olacağı henüz belirsiz. Ancak bu gelişmeden heyecanlandıysanız, buraya tıklayarak ürünün resmi web sitesine ulaşabilirsiniz.