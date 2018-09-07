Tarihin En Garip UFO Vakasıyla İlgili Yeni Detaylar Çıktı

Charles Hickson ve Calvin Parker isimli iki adam, 11 Ekim 1973’te balık avlamaya çıktılar. Her ikisi de yaşadıkları tuhaf olayın ardından, “yengeç gibi kıskaçlara ve yarık şeklinde ağızlara sahip” UFO’lar tarafından alıkoyulduklarını söylediler. Olaylar, günümüze kadar bir efsane olarak geldi. Şimdi yeni detayların ortaya çıktığı söyleniyor.

İki adam, yengeç kıskaçları gibi kollara sahip 3 uzaylı ve iki tanımlanamayan uçan nesne. 11 Ekim 1973’te yaşanan bu olayın ana karakterleri Charles Hickson ve Calvin Parker, Mississippi’de yaşadıklarını anlatırken bir psikologla birlikte hipnoz tekniğini kullandılar. İki adamın hipnoz edildiği sırada doktorlar tarafından alınan tuhaf notlar, hızlıca yapılan çizimler ortaya çıktı.

Kayıtlardaki ve basına yansımış haberlerdeki en tuhaf kaçırılma konulu UFO vakasını İngiliz The Sun gazetesi aktarıyor.



Charles Hickson ve Calvin Parker

Ortaya çıkan bazı belgeler, bugüne kadar gizleniyordu:

Yaratıklar bu notlarda gri derileri, sıradışı gözleri, yengeçlere benzeyen kışkaçlarıyla tarif ediliyorlar. İki adamla görüşmeyi yapan araştırmacılar, Prof. Allen Hynek ve Dr. James Harder hakkında da bazı tuhaf gelişmeler var.

Dr. James Harder’ın dosyaları, röportaj notları ve topladığı bilgileri içeren dosyası, yaklaşık 45 yıl önce gerçekleşen bu tuhaf olaya ışık tutuyor:

Olayı yaşayan Hickson ve Parker’a göre temas kurdukları varlıklar sözlü iletişim kullanmıyorlar, robotsu hareketler sergiliyorlardı. 42 yaşındaki Hickson ve 19 yaşındaki Parker, balık tutmaya gittikleri nehrin kenarında otururlarken, sersemletici bir ses duyduklarını iddia ediyorlar.

Bu sesi duyduktan sonra iki adam, 2.40 metre uzunluğunda bir aracın, yerden yaklaşık 60 santimetre kadar yukarıda belirdiğini ve ona çok yakın olduklarını söylüyorlar. Aracın kapısı açılıyor ve içinden tarif ettikleri, 1.52 mere boyunda üç insansı varlık iniyor. Sonrasındaki olayları hatırlayamadıklarını söyleyen iki adam bu olay sırasında çok korktuklarını söylüyor. 19 yaşındaki Parker bayıldığını, Hickson ise felç geçirdiğini hissedip uyuştuğunu söylüyor.

Olayların anlatımı sırasında, araştırmacıların karaladıkları bir eskiz:

Yaratıkların boyna sahip olmadıkları, yarık şeklinde ağızlarının olduğu, dikensi kulak ve burunları olduğu detaylar notlarda sürekli tekrarlanıyor:

Dr. Harder’dan sonra bu tuhaf dosyayı araştırmak için Prof. Hynek göreve geliyor. Hynek’in dosyaları ise ortadan kayboluyor:



Dr. Harder solda, Prof. Hynek sağda

Prof. Hynek "yakın temaslar" terimini bu tarz araştırmalara kazandıran ünlü bir astrofizikçiydi:

Olaylar 1973 yılında yayınlanmış bir The Sun kupüründe haberleştirilmiş:

Kaçırılma sırasında felç geçirdiğini hissedip uyuşan Chales Hickson, yaklaşık 18 ila 22 santimlik, top şeklinde bir gözün kendisini incelediğini söylüyor. Calvin ise bayıldığı için bu anları göremediğini aktarıyor.

Olayın ardından kaçırıldıkları yere 15-20 dakika sonra geri bırakıldıklarını söyleyen balıkçıların hikayesi, İngiltere’de bulunan UFO Araştırma Derneği’nin soruşturmalardan sorumlu yetkili Philip Mantle tarafından ele geçirildi.

Dr. Harder ve Prof. Hynek’in dosyalarının büyük bir kısmı, olayın ardından tuhaf bir şekilde kayboldu. Philip Mantle ise şimdilerde bu dosyaların izini sürecek insanlarla çalışmaya devam ediyor.

Prof. Hynek, ABD Hava Kuvvetleri tarafından geliştirilen Project Blue Book (Mavi Kitap Projesi 1952-1969) dahil olmak üzere pek çok tuhaf işin danışmanı olarak görev yapmıştı.