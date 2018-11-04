Tarihin Tozlu Raflarına Kalkmış Telefon Portları

Birçok şirket telefonlarını tanıtırken, kullanıcıların o cihazı tercih etmesi amacıyla, inovatif bir özellikle tanıtır. Bu özellikler nadiren kullanıcılar arasında tutulur.

USB kablolar çok ama çok uzun yıllardır hayatımızda. Peki nedir bu USB kablolar? USB, Universal Serial Bus yani Evrensel Seri Veriyolu anlamına gelen bir kısaltmadır. İşlevi ise enerjiyi ve veriyi en hızlı yoldan aktarmaktır. USB teknolojsinin en yeni versiyonu olan USB-C, birçok türden portu (3.5mm, HDMI, ethernet vb.) tek porta çeviren oldukça kullanışlı ve inovatif bir teknoloji.

Teknoloji sektörünün son dönemlerinde üreticiler, bütün aksesuarların tek bir girişten, yani USB-C portundan, cihaza bağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürmekte ve hatta birçok akıllı telefonda sadece USB-C girişi bulunmakta, 3.5mm kulaklık girişi bulunmamakta. İlk olarak Apple tarafından teknoloji alemine sokulmuş olan USB-C, Apple'ın başarılı inovatif hareketlerinden birisiydi. Apple gibi, gerçekleştirilen inovatif hareketlerin ne yazık ki hepsi evrensel hale gelememekte, kullanıcılar tarafından tutulmamakta.

Nokia Pop-Port

2002'de Nokia tarafından standartlaştırılan Pop portu, uzun yıllar boyunca kullanılmaya devam etti. 1996 yılında ilk kez Nokia telefonlarda beliren bu ilginç port, sadece bir kulaklık işlevi görebiliyordu evet ancak daha karmaşık işlemleri de gerçekleştirebilmesi için tasarlanmıştı.

Örneğin dönemin basit kulaklıklarına göre Nokia, üzerinde bir LCD panel bulunan kulaklığını satışa çıkarmıştı. Pop portu ile çalışan bu kulaklık, üzerindeki panelde o an çalan şarkıyı gösterebiliyordu.

Siemens Slim-Lumberg Bağlantısı

Siemens tarafında da Nokia benzeri ancak farklı bir port bulunmaktaydı. Aynı porttan hem cihaz şarj ediliyor, hem kulaklık takılabiliyor. hem cihaz bilgisayara bağlanabiliyor hem de aynı porttan, evet aynı porttan, cihaza aksesuarlar bağlanabiliyordu.

Siemens'in portu üzerinden cep telefonuna kamera bağlanabiliyor, hatta bağlanan kamera ile çekilen fotoğraflar cep telefonunun hafızasına kaydedilebiyordu. Dönemin teknolojisine göre oldukça inovatif bir port geliştiren Siemens, ne yazık ki kullanıcılar tarafından tutulmadı.

Apple iPod Dock Bağlantısı

iPhone'larda, iPad'lerde ve iPod'larda kullanılmış olan bu port, uzun yıllar boyunca - iPhone 5'e kadar - Apple'ın cihazlarında bulundu. Tamı tamına 30 pine sahip olan bu port, aklınıza gelebilecek her tür aksesuarı - mikrofon, görüntü aktarımı, hoparlör, kamera, usb, sd-card... - destekliyordu.

USB 2.0'dan daha hızlı veri aktarım hızına sahip olan port, aksesuar çeşitliliği bakımından en çok aksesuara sahip olan port olarak da neredeyse tarihe geçmiştir.

USB OTG (On The Go)

USB OTG, uzun yıllar boyunca teknoloji sektörü üreticilerinin ve tüketicilerinin işleri kolaylaştıran bir standarda kavuşma noktası oldu. Android platformu cihazlarının neredeyse hepsi, USB OTG'ye sahipti ki bu birliktelik, teknolojinin daha hızlı gelişmesine öncü oldu.

Çift taraflı çalışan bu port ile karşı iki telefonu birbirine bağladığınızda, birbirlerinin depolamasına erişim sağlayabilirken aynı zamanda şarjı fazla olan telefon, şarjı az olan telefonu sahip olduğu bataryayla şarj ediyordu. OTG portuna uygun adaptörle ethernet kablosu bile takabilmekteydiniz ve cidden internet erişimini cihaza getiriyordu. Bu teknolojinin yerini artık yavaş yavaş USB-C alıyor.