Çin, Ay’ın Karanlık Yüzüne Araç İndirmeyi Başardı

Ay’ın karanlık yüzüne inen ilk insan yapımı araç, Çin’in robotik uzay aracı oldu.

Ay'a yolculuk, insanlığın uzay yolculuğunda kazandığı ilk başarılardan birisi. Yine de gezegenimizin uydusuna gerçekelştirdiğimiz pek fazla seyahat yok. Çin, gezegenimizin uydusuna iniş yapan üçüncü ülke. Bununla beraber Çin, Ay’ın karanlık yüzüne bir araç indirmeyi başaran ilk ülke oldu.

Ay’ın karanlık yüzüne iniş, Çin’in Chang’e-4 uzay görevinin bir parçası. Bu görevlerin amacı ise Ay'ın yüzeyini tamamen keşfedebilmek. Daha önce Ay’ın yakın tarafına bir uydu gönderen Çin’in başarısı ülkeyi uzayın elitler kulübüne sokmayı da başarıyor.

Ay’ın yakın tarafı ya da bizde kullanılan haliyle aydınlık yüzü, uydunun Dünya'ya dönük olan tarafını betimlemek için kullanılıyor. Uzak tarafı ya da karanlık tarafı ise uydunun bizden uzak olan, gözle göremediğimiz kısmı. Buraya iniş yapmak oldukça zor. Araçların kontrolü için kullanılan radyo dalgaları, uydunun tamamını aşarak araca ulaşmak zorunda, ki bu da mümkün değil.

Çinlilerin bulduğu çözüm ise oldukça basit. Mayıs ayında gönderilen bir Ay uydusu, Ay’ın diğer tarafına gönderilecek olan araçla iletişimi sağlayabilmesi için özel olarak tasarlandı. Böylece Chang’e-4 uzay aracı ile Dünya arasında iletişim sağlanmış oldu.

Ay'ın yüzeyine inişini başarıyla gerçekleştiren araç, şu anda yüzeyde çalışacak olan ekipmanlarını yerleştirmekle meşgul. İnişin gerçekleştirildiği Güney Kutup-Alken Havzası’nın yaşını ve Güneş Sistemi’nin geçmişini inceleyecek olan bir araç, yaklaşık 2500 kilometre çapındaki devasa krateri inceleyecek. İnişi gerçekleştiren uzay aracı ise bulunduğu özel konumun avantajını kullanarak Dünya’daki astronomlar için gökyüzünü izleyecek. Düşük frekans radyo astronomi, yer çekiminin düşük olduğu ortamda bitki gelişimi olup olmadığı, Ay yüzeyinde su izleri gibi çeşitli konularda da araştırma yapacak olan uzay aracı, yepyeni bilimsel ufuklar açacak.

Öte yandan ABD yönetimi, Çin'in bu girişimini tehditkar bir hareket olarak görüyor. Daha önce NASA'nın Çin ile çalışması yasaklanmıştı. ABD Başkanı Trump da 2020 yılında uzay gücü kuracaklarını açıklamıştı.