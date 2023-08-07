Tarihte İlk Kez Bir "Anne ve Kız" Birlikte Uzaya Çıkacak!

Virgin Atlantic'in yeni turistik uzay uçuşu, yeni ilklerin de tarihe geçmesine aracı olacak. Bir anne-kız, ilk kez birlikte uzaya çıkacak.

Uzay artık insanların günlük hayatında ulaşabilecekleri bir yer olmaya başladı. Pek çoğumuz henüz uzaya çıkmak için gereken maliyeti karşılayamıyoruz, ancak karşılayabilenler, Virgin Atlantic ve Blue Origin’in yolculuklarıyla milyarların tadamadığı deneyimi tadabiliyor.

Artık düzenli hale gelen uzay turizmiyle birlikte doğal olarak peşi sıra da ‘ilklere’ imza atılıyor. Önümüzdeki günlerde bu ilkler arasına bir çift sayesinde yenileri katılacak. Tarihte ilk kez bir anne ve kız birlikte uzaya çıkacak.

Tarihe geçecek anne-kız:

Uzaya çıkan ilk anne-kız ikilisi, Anastatia Mayers ve annesi Keisha Schahaff olacak. Virgin Atlantic’in uçuşuna katılmak üzere çekilişin tahlililerinden olan ikili, kendi ülkeleri Karayipler’de de uzaya çıkan ilk kişiler olacak.

Anastatia da tek başına bir ilke imza atacak ve 18 yaş ile uzaya çıkan ikinci en genç insan olacak. İkili, Virgin Atlantic’in ikinci ticari uzay uçuşu Galactic 02 göreviyle 10 Ağustos’ta fırlatılacak. Kendilerine CJ Sturckow, Kelly Latimer, Beth Moses ve Jon Goodwin eşlik edecek.

Uçuşta komutanlığı CJ Sturckow, pilotluğu Kelly Latimer ve astronot eğitmenliğini Beth Moses üstleniyor olacak. Alti kişi, VSS Unity uzay aracı ile yaklaşık 85 kilometre irtifaya çıkarak resmen uzaya giriş yapacak, kısa süre sonra Dünya’ya inecek.

Üstelik tamamen ücretsiz gidecekler!

Anne Keisha ve kızı Anastatia tamamen ücretsiz bir şekilde uzaya çıkacak. Normalde kişi başı 450 bin dolar fiyat biçilen bu uçuştaki ikili, çekilişi kazanarak ücretsiz biletlerin talihlisi oldu.

Araçtaki üçüncü turist ve Parkinson hastalığına sahip 80 yaşındaki eski olimpiyat sporcusu Jon Goodwin ise uçuş için 250 bin dolar ödedi. Zira uçuş biletleri ilk duyurulduğunda kişi başına biçilen maliyet 250 bin dolar idi.