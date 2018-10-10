İlk Kez Bilgisayar Ortamında 'Yapay Yaşam' Oluşturuldu

Bilim kurgu hikayelerindeki simülasyon teorilerinin mihenk taşı olan yapay yaşam kavramı, ilk defa gerçek oldu. Bilim insanları, bir kuantum bilgisayar kullanarak tarihin ilk “yapay yaşamını” meydana getirdiler. Aklınızı allak bullak edecek, hayatınızda duyacağınız en tuhaf haberlerden birisiyle karşınızdayız.

İspanya’daki Bask Üniversitesi araştırmacıları, IBM tarafından üretilen gelişmiş kuantum bilgisayar QX4’ü kullanarak üreyebilen, mutasyon geçiren, evrimleşen ve ölen bir yapay yaşam formu ürettiler. Gerçek yaşam formlarında görülen bu davranışlar, kuantum bilgisayarların çok yönlü işlem yapabilme becerisi sayesinde simüle edilebildi.

Araştırmacıların amacı, yaşamın kökenine kuantum mekaniği ile açıklama getirip getiremeyeceklerini anlamak. Bunun için de doğal yaşam formları gibi davranabilen, baştan sona yapay olan bir simülasyon gerekiyordu. Ekibin üyelerinden Lucas Lamata, “Araştırmamız, daha önce birbirleriyle bağlantısı olmayan yapay yaşam kavramı ve kuantum hesaplama tekniklerini, ilk kez bir araya getirdi.” dedi. Yapay ortamda biyolojik sistemleri yeniden üretebilmenin amaçlandığı çalışmaların daha farklı amaçları da var. Bilim insanları, söz konusu çalışmaların modern insanın iletişim anlayışını, bilime yaklaşımını derinden sarsabilir.

Cevaplanması gereken asıl soru: Kendi kendine çoğalabilen, yaşayan varlıklara özgü olan biyolojik davranışlara sahip fiziksel sistemler inşa edilebilir mi?

Bir başka deyişle; kuantum bilgisayarlarla, yaşayan canlılar kadar “hayatta olan” yapay bedenler üretebilir miyiz? Bu, cevabına göre dünyanın dengesini değiştirebilecek bir sorudur. Zira insanın açık bir tabirle yeni bir yapay yaşam formu oluşturması söz konusuysa, günümüzdeki çoğu inanç ve anlayışa karşı, toplumlar bile cephe alabilir.

Peki bilim insanları nasıl oldu da yapay bir yaşam üretebildiler?

Bir DNA molekülündeki değişimlerin, kuantum fiziğine dayalı bilgisayar ortamlarında gerçekleşme durumunu merak eden araştırmacılar, iki kuantum bitini (kübit) temsili olarak çalışmaların merkezine konumlandırdılar. Kübitler, sıradan bilgisayarlardaki 0 ve 1 seçeneklerine ek olarak, süperizasyon adı verilen bilgi formlarına sahiplerdir. Yani evet ve hayır seçeneklerinin yanında, kuantum bilgisayarlarda “belki” seçeneği de devreye girer.

Bir diğer araştırmacı Enrique Solano, “Ekonomi, tasarım, aerodinamik ve karmaşık biyolojik sistemlerdeki uygulamalar için ortak nokta kuantum olabilir. Bu araştırmanın sonuçları, yapay zekâ yöntemleriyle doğal bir şekilde birleştirilebilir. Gelecekteki potansiyel çalışmaların seyrini değiştirecek bakış açıları ortaya çıkartabiliriz.” açıklamasında bulundu.

İnsan ürünü olan bir ortamda, insan ürünü olan bir yapay yaşam... Bakalım bu araştırmanın ışığında, gelecek yıllarda neler göreceğiz.