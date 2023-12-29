Tarihte İlk Kez Bir Kadının Serveti, 100 Milyar Doları Aştı

Dünyanın en zengin kadını olarak bilinen Francoise Bettencourt Meyers'in serveti, 100 milyar dolara ulaştı. Böylece ilk kez bir kadının serveti, 100 milyar dolarlık sınırı aşmış oldu. Peki kim bu Meyers? Ne iş yapıyor?

100 milyar dolar ve üzerinde mal varlığına sahip iş insanlarından bahsederken, genelde erkekleri anarız. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi isimler, buna en basit örnek. Ancak an itibarıyla bu durum değişti. Artık 100 milyar dolarlık servete sahip bir kadın var. O isim, Francoise Bettencourt Meyers.

Francoise Bettencourt Meyers, aslında zaten dünyanın en zengin kadınıydı. Ancak serveti, hiçbir zaman 100 milyar dolar seviyesine ulaşmamıştı. Bloomberg'in gerçek zamanlı milyarderler endeksine göre bu durum değişti. Dünyanın en zengin 12. insanı olarak kayıtlara geçen Francoise Bettencourt Meyers, iş dünyasındaki kadınlar için önemli bir eşik noktasını geçebilen ilk ve tek kişi oldu.

Peki Francoise Bettencourt Meyers kim?

70 yaşında olan Francoise Bettencourt Meyers, dünyanın en büyük kozmetik firmalarından birisi olan L'Oreal'in varisi konumunda. Şirketin yönetim kurulunda başkan yardımcısı olarak görev yapmakta olan Meyers, ailesiyle birlikte L'Oreal hisselerinin yüzde 35'ine sahip. Aslına bakacak olursak iş insanının servetini bu noktaya getiren de L'Oreal hisselerindeki artış oldu. 2023 yılına girdiğimizde 335 euro seviyelerinde olan hisseler, an itibarıyla 451 euro seviyesine ulaşmış durumda.

Dev markaların varisleri, genel olarak magazin malzemesidir. Ancak bu durum, Francoise Bettencourt Meyers için çok da geçerli değil. İş insanı, daha çok içine dönük bir karaktere sahip ve kendi hayatına odaklanan isimlerden biri. Meyers'in en büyük magazin olayı ise miras kavgasıydı. Konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler, Netflix'te yayımlanan "Dünyanın En Zengin Kadını Nasıl Dolandırıldı?" isimli belgeseli izleyebilirler.