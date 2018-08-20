Tarihte Yaşanan İlk Trafik Kazasının Sebebi Açıklandı

Otomobillerin direksiyonlarında uzun yıllardır oturuyor olsak da trafik kazaları günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. Peki ilk trafik kazası ne zaman ve hangi sebeple gerçekleşmişti?

İnsanoğlu, 150 yılı aşkın süredir direksiyonun başına geçerek bir noktadan diğer bir noktaya gitmek için otomobilleri kullanıyor. İlk otomobilin üretilmesinden bu yana geçen on yıllarda insanlık, otomobiller hakkında bir hayli tecrübe edindi. Buna rağmen her gün binlerce otomobil kazası gerçekleşmeye devam ediyor ve onlarca kişi hayatını kaybediyor.

Peki ilk otomobil kazası nasıl gerçekleşti biliyor musunuz? İnternette ‘ilk otomobil kazası’ araması gerçekleştirdiğinizde pek çok farklı sonuç ile karşılaşabilirsiniz. İlk otomobil kazasına dair söylentiler 1834 yılından 1899 yılına kadar gidiyor. Aralık bu kadar geniş olduğu için biz, 1894 yılında, John Scott Russell’ın ilk otomobil sabotajı olayını ele alalım.

Tahmin edebileceğiniz gibi 19. yüzyılın başlarındaki otomobillerin günümüz içten yanmalı ya da elektrikli otomobilleri ile pek bir alakaları bulunmuyordu. Karl Benz, ilk otomobilini tanıtmadan önce on yıllar boyunca yolları buhar motorlu araçlar işgal etti. Bu araçların günümüz otomobillerinin öncüleri olduğunu söyleyebiliriz.

Bilinen ilk otomobil kazasında John Scott Russell’e ait bir buharlı otomobil bir anda havaya uçtu. Olay sırasında dört kişi hayatını kaybetti ve Russell, işini kapatmak zorunda kaldı. Fakat söylentilere göre bu olay, otomobil karşıtı kişilerin bir sabotaj eylemiydi. Kendinden tahrikli dört tekerlekli araçlara olan talep, bu kişileri rahatsız edince eylemciler, Russell’ın işlerini baltalamak için böyle bir sabotaj planladılar. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, bunlar birer söylenti.