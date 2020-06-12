Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan fırsatçılara prim vermedi. Yapılan çalışma sonucunda 69 firmaya ait 136 parti üründe sahtecilik tespit eden bakanlık, bu firmaları ve ürünlerini ifşa etti.

Yaptığı son çalışmanın raporunu kamuoyu ile paylaşan Tarım ve Orman Bakanlığı, toplamda 69 firmaya ait 136 parti ürünle ilgili açıklama yaptı. Vatandaşların sağlığını riske atan bu ürünleri ifşa eden Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünler konusunda vatandaşları uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamalarına göre sizlerle az sonra paylaşacağımız bazı marka ve bu markalara ait 136 parti ürünün taklit ve tağşiş yapıldığı ya da gıdaların içerisine haricen ilaç etken maddesi eklendiği tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda vatandaşların sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenebilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi. Bakanlık, laboratuvarda yapılan çalışmaların sonucunda halkın sağlığını tehdit eden marka ve ürünleri kamuoyu ile paylaştı. Bakanlığın açıklamalarına göre alkollü ve alkolsüz içecekler de dahil olmak üzere pek çok markaya ait ürünlerde sahtecilik tespit edilmiş durumda.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen hileli gıdalardan bazıları

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa ettiği ürün ve markalar sadece bunlarla sınırlı değil. Eğer sizler de bu listenin tamamına ulaşıp, sahtecilik tespit edilen 136 ürünün tümünü incelemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak bakanlığın resmi açıklamasına yakından bakabilirsiniz.