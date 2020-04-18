İnsan Sağlığına Zarar Veren 55 Ürün İfşa Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı son çalışmayla 45 farklı firmaya ait 55 parti ürünü ifşa etti. Taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi kullanıldığı tespit edilen bu gıda ve besin ürünleri konusunda vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, dün akşam saatlerinde taklit, tağşiş ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ve besin ürünlerini ifşa etti. 45 farklı firmaya ait 55 parti ürünün bulunduğu bu listede, hem kendimiz hem de çocuklarımızın sürekli tükettiği ürünler bulunuyor. Halk sağlığını tehlikeye atan bu gıdalarla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2012’den beri 1509 firmaya ait 3356 farklı ürün ifşa edilmiş oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, “Bütün çabamız ve mücadelemiz Türkiye’de dört dörtlük 7’den 77’ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar. Tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız da devam edecek. Bunu herkes böyle bilsin” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda ifşa edilen ürünlerle ilgili olarak paylaşılan açıklama ise şu şekilde:

“Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunulabileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8’nci maddesi gereğince kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyuna bilgisine sunulabileceği hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan ve insan sağlığına zararı olan gıdalara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.