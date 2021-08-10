Tarım ve Orman Bakanlığı, Siber Saldırıya Uğradıklarını Açık

Tarım ve Orman Bakanlığı, paylaştığı yazılı açıklamada 31 Temmuz 2021 tarihinde siber saldırıya uğradıklarını açıkladı. Bakanlık, gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesine yangınların ardından siber saldırı düzenlendiği iddia edilmişti. İddiaya göre bu siber saldırı 4 saat boyunca devam etmişti ve saldırıda çok önemli veriler hedef alınmıştı. Bu veriler arasında Çiftçi Kayıt Sistemi, Türkiye’deki hayvancılık varlığı ve bitkisel üretim gibi bilgiler de yer alıyordu.

Bakanlık, bugün paylaştığı yazılı açıklamada siber saldırı iddialarını doğruları. Paylaşılan Hacker grupları tarafından kamu kurumları ve özel sektörün bilişim sistemlerinin sürekli hedef alındığı belirtilen açıklamada 31 Temmuz 2021 tarihinde gece 01.00 sularında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın domainlerden birinde bulunan bazı sunucuların siber saldırıya uğradığı ve kullanılamaması için şifrelendiği belirtildi.

Erken saatlerde durum fark edildi ve aksiyon alındı:

Bakanlık, erken saatlerde bu durumun fark edildiğini ve sistem şifreleme protokollerinin devreye girdiğini belirtti. Açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilileriyle koordineli bir çalışma başlatıldı ve gerekli tedbirler alındı. Bir kısım sunucular hedef alındığından öncelikle tüm sistemin güvenliği kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu siber saldırıda Bakanlığın ana domaininde olan sunucuların etkilenmediğini, 3 ayrı yedekleme sisteminin olduğunu ifade etti. Bu yedekleme sistemlerinin Bakanlıkta ve özel bir veri merkezinde saklandığı bilgisi de paylaşıldı. Etkilenen sunucular ve yedekler, kriminal inceleme için koruma altına alındı. Bakanlıkta bulunan diğer sistemler üzerine yeniden yazımlar ve veri tabanı kuruldu. Konu, adli makamlara iletildi ve gerekli inceleme başlatıldı.