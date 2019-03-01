Tarımsal Üretimde Çığır Açacak Yeni Bir Yöntem Keşfedildi

RUDN Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, toprağa glikoz ve bitki kalıntıları eklendiğinde organik maddelerin ayrışma hızının iki katına çıktığını keşfetti.

RUDN Üniversitesi'nden agrochmeistry (Tarımla ilgili kimya alanı) alanında çalışan bir araştırmacı, organik maddelerin toprağın altında karbon etkisi altında ayrışmasıyla ilgili bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırmacı, yaptığı araştırma sırasında toprağa glikoz ve bitki kalıntıları eklendiğinde ayrışmanın hızının iki katına çıktığını fark etti. Çalışmanın sonuçlarının tarımsal üretimde bir atışa sebep olması ise beklentiler arasında.

Toprağın verimli olabilmesi için toprağa giren ve çıkan organik karbonlarının yoğunluğunun dengeli olması gerekiyor. Giren karbonun seviyesi ise birçok farklı değişkene bağlı ancak en önemlisi mikrobiyal aktiviteler. Topraktaki mikropların sayısı arttıkça organik maddenin ayrışması hızlanıyor ve karbon seviyesi yükseliyor. Ancak mikroplar için de glikoz gerekiyor. RUDN’dan bir araştırmacı da farklı aşamalarda glikoz ve bitki salgılarının eklenmesinin süreci hızlandıracağını fark etti.

Keşfi gerçekleştiren araştırmacıya göre, toprağa glikoz eklemenin etkisi, sürecin hangi aşamasında eklendiğine göre değişiklik gösteriyor. İlk aşamada glikoz eklenince gözle görünür bir etki yaratmıyor, ikinci aşamada ayrışma hızı düşüyor, stabilizasyon aşamasında eklendiğinde glikoz ayrışma hızını yine etkilemiyor. Ancak son aşamada glikoza ek olarak bitki kökü eklendiğinde sürecin hızı yüzde 60 oranında artıyor. Ayrıca bitki kökü filizle değiştirildiğinde bu hızlanma etkisi yüzde 104’e kadar çıkıyor.

Yakov Kuzyakov’un da ortak yazarları arasında olduğu bu araştırma Soil Biology and Biochemistry dergisinde yayınlandı.