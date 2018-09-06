Tartışmalara Yol Açan "Popüler Film" Oscar'ı Kaldırılıyor

Sinema dünyası ve izleyicilerin bolca eleştirdiği "Popüler Film" kategorisi rafa kaldırılıyor. Kategorinin gelip gelmeyeceği 2020'deki ödül töreninde belli olacak.

İlk duyurulduğu günden bu yana tartışmalara sebep olan “Popüler Film” Oscar ödülü kategorisi bir süreliğine rafa kaldırılıyor. Akademi Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi konuyla ilgili bildiri yayınlayarak, kategorinin 2019 yılındaki törene eklenmeyeceğini duyurdu. Bunun nedeni ise kategori üzerinde yeterince çalışılmamış olması.

Eleştirmenler tarafından tepki yağmuruna tutulan yeni kategori bu yıl çıkan filmleri onurlandıran 2019 Oscar Ödül Töreni'nde yer almayacak. Haberin verildiği bildiride, “Akademi, dokuz aylık sürenin, daha önce piyasaya sürülen filmler için zorluk yarattığını” kabul etti. Akademi’ye göre bu yeni kategori, üzerinde daha fazla çalışmayı hak ediyor. Eleştirmenler ve ünlü oyuncuların tepkileri de bu geri çekilmenin etkenleri arasında.

Akademi CEO’su Dawn Hudson yaptığı açıklamada, "Yeni bir ödülün verilmesiyle ilgili çok çeşitli tepkiler var ve üyelerimizle bu konu üzerine daha fazla tartışmamız gerektiğini görüyoruz” dedi. Hudson, “Bu yıl da dahil olmak üzere, yıllar boyunca Oscar'lar üzerinde değişiklikler yaptık ve aynı zamanda son 90 yılın inanılmaz mirasına saygı göstererek gelişmeye devam edeceğiz” diye ekledi.

Akademi bu yeni kategoriyi 2020’ye kadar tartışmaya açık bırakıyor. 2019 filmlerinin ödüllendirileceği 2020 Oscar Ödülleri’nde bu kategoriye görme ihtimalimiz olduğu kadar, ortadan kaldırılması da muhtemel görünüyor.