"Da Vinci Olmasanız da Öğrenmenin Yolu Resim Çizmektir"

Çoğu insan, boş bir kağıt ve kalemi eline aldığında resim çizemediğini söylemekten kaçınıyor. Bunun nedeni, çoğumuzun zamanla bir şeyler çizmekten uzaklaşmamız ya da böyle bir şeyle hiç tanışmıyor olmamızdır. Tasarım tarihi uzmanı olan D. B. Dowd’a göre çizmek, Leonardo Da Vinci olmasanız bile en etkili öğrenme yolu. Peki neden?

Hata yapmaktan korkuyoruz, bu korkuya üşengeçlik adını takarak maskeliyoruz. Tasarım tarihçisi D. B Dowd’un yeni kitabında bahsettiği konu da tam olarak bu. Dowd, boş bir kağıda öğrenmek için yazı yazmanın hiçbir işlevi olmadığını savunuyor:

“Resim çizmenin önemini yanlış yorumlardık, çünkü resim yapmayı kişisel bir kapasite yerine profesyonel bir yetenek olarak görüyoruz. Bu önemli karışıklık, zamanla çizim anlayışımızı da pekiştirdi, böylece önemli öğrenme aracı olarak görülmesini engelledi.”

Dowd’a göre resim çizmenin performansla değil, süreçle ilgisi olmalı. Sadece sanatçılara özgü değil, herkesin alışkanlığı haline gelmeli. Yüzyıllardır okullarda resim ve çizim yapmanın “estetik bir kafeste” gizlendiğini savunan Dowd, resim çizme kaygısından bahsediyor.

İyi resim çizmenin gerçekleri olduğu gibi vermekten ibaret olduğu düşüncesi, yeneteklerimizi açığa çıkarmamız konusunda bize engel oluyor. Aslında resim çizmek sembolik olabilecek bir davranıştır. Diyagramlar, haritalar, karalamalar, emojiler, çizmeyi bilen insanlar tarafından ortaya koyulmuş işlerdir. Aslında bakarsanız hiçbirisi %100 gerçeği yansıtmazlar, sadece sembolik ifadeler olarak kullanılırlar.

Dowd’a göre çizim, özünde problem çözme amacı yatan bir araçtır. Örneğin matematiğin Oscar’ı olan Fields madalyasını kazanan matematikçi Maryam Mirzakhani, çizerek çalışan birisiydi. Mirzakhani, “Yavaş düşünen birisi olduğum için fikirlerimi tazelemek vakit alıyordu” diyor ve çizim yapmanın odaklanma konusunda kendisine destek sağladığını vurguluyor.

Çizim yapmak için Fields matematikçisi olan birisi gibi olmanıza ve hiperbolik geometriyle uğraşmanıza gerek yok. Günlük işlerinizi kontrol etmek, toplantı notlarını almak, sunum hazırlamak gibi işlerde de çizim kullanabiliyoruz.

Dowd, "Google Görsel Arama’dan ‘uçak’ araması yaptığımızda bütün ticari uçakları kısa sürede görebiliyoruz. Bu genel sorgudaki detayları bir araya getirmek istersek, çizim yapma alışkanlığına ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü çizim yapmak insanlara detayları görme ve yorumlama yetisi kazandırıyor. Dünyadaki küçük detayları görebiliyoruz.” diyor.

Bireysel olarak yalanlara veya kötü inançlara karşı bir engel koymak isteriz, çünkü bu düşüncelere kapılan ve ne yaptığını düşünmeden uygulayan insanlar vardır. Dowd’a göre çizim yapmak, adalet görüşünüzü de genişletir. Bir olayı dikkatlice inceleme avantajı sağlar, doğruya yönlendirir. Yani çizim yapmak insanı daha iyi bir insan haline getirebilir.