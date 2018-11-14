Irak'lı beş kardeş, kendi tamir atölyelerinde ünlü arabaların benzerlerini yapıyor.

Irak’ta beş kardeş, otomobil bakım ve onarım işi yaptıkları tamirhanede işleri büyütüp, piyasadaki araçların benzerlerini yapmaya başladılar.

Kendilerini kısa sürede geliştiren kardeşler, Lamborghini ve arazi araçları yapmaya başlayacak seviyeye ulaşmayı başardılar. Yaptıkları arabaların motor, vites, vida, tekerlek gibi parçalarını hazır alan kardeşler, bazı parçaları da kendi imkanları ile üretmeyi başardılar.

Atölyenin sahibi Kemal Selim, yaklaşık 7 ay gibi bir sürede aslına benzer arabalar yapabildiklerini söyledi. Normal binek araçların üç ayda hazırlanabileceğini söyleyen Selim’e göre bu süre, lüksse spor araçlarda bir yıla kadar çıkabiliyor.

Kemal Selim maliyet konusuna da değinerek, piyasadaki araçların maliyetlerinin %30’u gibi bir maliyetle üretim yaptıklarını söyledi. Şimdiye kadar yaptıkları en değerli iş olarak ise 40 bin dolarlık Lamborghini işini gösterdi.