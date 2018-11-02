Tasarımcıların Kendilerini Aştıkları 10 Tasarım

Dikkat çekmek için her zaman devasa bütçelerle çalışmaya, yeri göğü reklam doldurmaya gerek yok. Bazen basit bir tasarım bile dehanın göstergesi olabiliyor.

Genelde futbol için basit bir oyun olduğu ama basit oynamanın çok zor olduğu söylenir. Buradaki tasarımlarda da sadelik ve basit fikirlerle dahiyane tasarımlara imza atılmış. Bu durum belki de her şey için böyledir, kim bilir? İşte karşınızda, basitliğiyle şaşırtacak dahiyane tasarımlar:

Yoga Yapan Yoga Tabelası

Sahibine Ödül Kazandıran Tahta Harita

1984'ün Dahiyaneliğine Yakışan Kapak

Marvel'in Mağaza Poşeti

Basit Ama Etkili Tasarım

Gizli Gizli...

Gölün Suyu da Ayna Gibiymiş

Sizden Bizden Havalı Havlu Kartonu

Seramikten Yapılma Mukavva Kupa

Schrödinger'in Kedisi