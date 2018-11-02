Tasarımcıların Kendilerini Aştıkları 10 Tasarım

Genelde futbol için basit bir oyun olduğu ama basit oynamanın çok zor olduğu söylenir. Buradaki tasarımlarda da sadelik ve basit fikirlerle dahiyane tasarımlara imza atılmış. Bu durum belki de her şey için böyledir, kim bilir? İşte karşınızda, basitliğiyle şaşırtacak dahiyane tasarımlar:
Yoga Yapan Yoga Tabelası
Sahibine Ödül Kazandıran Tahta Harita
1984'ün Dahiyaneliğine Yakışan Kapak
Marvel'in Mağaza Poşeti
Basit Ama Etkili Tasarım
Gizli Gizli...
Gölün Suyu da Ayna Gibiymiş
Sizden Bizden Havalı Havlu Kartonu
Seramikten Yapılma Mukavva Kupa
Schrödinger'in Kedisi