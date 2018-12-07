Tasarımıyla Büyüleyen Vivo Nex 2'nin Basın Görselleri

Akıllı telefon tasarımında zirveyi temsil ettiği söylenebilecek Vivo Nex 2'nin basın görselleri şirket tarafından paylaşıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, şirketin en yeni amiral gemisi Vivo Nex 2’nin basın görsellerini paylaştı. Paylaşılan görseller, cihazla ilgili tüm sızıntıları doğruluyor. Görünüşe göre birinci nesil Nex ile ekran/gövde oranı konusunda şov yapan Vivo, Nex 2 ile ‘akıllı telefon böyle olur’ diyecek.

Yeni Vivo Nex 2’nin önünde ne ön kamera, ne de ahize bulunuyor. Bu da cihazın %95’e yakın ekran/gövde oranı sunacağı anlamına geliyor. Üstelik Vivo Nex 2, bozulma ihtimali yüksek bir açılır/kapanır kamera mekanizmasına da sahip olmayacak. Bunun yerine selfie çekmek için cihazın arka kamerasını ve ikinci ekranını kullanacaksınız.

İkinci ekran? Evet, Vivo Nex 2’nin arkasında da 5.5 inçlik ikinci bir ekran yer alacak. Cihazın herhangi bir ön kamerası bulunmadığından kullanıcılar selfieleri arka kamerayı kullanarak çekecekler. Kadrajı ayarlarmak için ise cihazın arkasında bulunan ikinci ekran kullanılacak. Böylece mekanik bir ön kamera sistemine gerek kalmayacak.

Cihazın arkasında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu sayede cihazın hem düşük ışıkta hem bokeh efektinde hem de HDR fotoğraflarda iyi performans sunması bekleniyor. Ayrıca cihazın arka üst kısmında halka şeklinde bir RGB aydınlatma bulunacak. Bu halka, cihaza bildirim geldiğinde bildirim LED’i işlevi görecek.