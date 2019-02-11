Tasarımıyla Heyecan Yaratan Konsept iPhone SE 2 Videosu

iPhone SE 2, gerek kompakt tasarımı gerekse uygun fiyatlı olmasıyla pek çok Apple hayranı tarafından merakla bekleniyor. Sorun şu ki böyle bir cihazın gelip gelmeyeceği ise tam bir muamma.

iPhone SE 2, geleceği en belirsiz Apple ürünlerinin başında geliyor. iPhone 11 tanıtımına daha sekiz aya yakın bir süre olmasına rağmen iPhone 11 ile ilgili ‘net’ bilgilerimizin, iPhone SE 2’den daha fazla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine de ne zaman geleceği ya da gelip gelmeyeceği belli olmayan iPhone SE 2 için bazı tasarım tahminleri bulunuyor.

ConceptsiPhone YouTube kanalı, fazlasıyla merak edilen iPhone SE 2 için bir konsept tasarım videosu yayınladı. Videoya göre Apple, iPhone SE 2’de iPhone Xs’in oval cihaz çerçevelerini iPhone 5 ve iPad Pro 2018’de olduğu gibi keskin kenarlı çerçevelerle değiştirecek. Ayrıca cihazın köşeleri, birinci nesle göre daha yuvarlak olacak.

iPhone SE 2 uygun fiyatlı bir model olacağından mümkün olan en kaliteli ve düşük maliyetli ürün olarak tanıtılması muhtemel. Bu nedenle cihazın ekranı daha küçük, ekran çerçeveleri ise daha kalın olacak. Ayrıca cihaz iPhone Xs’lerle kıyaslanmayacak kalitede bir arka ve ön kameraya sahip olacak.

Konsept tasarım bize cihazın cam arka panele sahip olacağını söylüyor. Bu da kablosuz şarj desteğinin var olabileceğini gösteriyor. Ancak Apple’ın kablosuz şarj pedi hediye etmediğini düşünürsek uygun fiyatlı bir iPhone SE 2 için kablosuz şarj pedi almak isteyen çok fazla kişi olmayacaktır. Yine de var olmasına sevindiğimiz bir özellik.