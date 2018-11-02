OnePlus, son yıllardaki başarısıyla ana akım üreticilerine karşı elini güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak OnePlus 6T ile karşımıza çıkan firma, birazdan göreceğiniz tasarımıyla çıkarsa deprem etkisi yaratacak OnePlus 7 üzerinde çalışıyor. Galaxy S10 ile başlaması beklenen delikli ekran tasarımı furyası, OnePlus 7 ile zirveye çıkabilir.

Samsung, akıllı telefon sektöründe en özgün tasarım çizgisine sahip olan firmaların başında geliyor. Apple’ın çentikli ekran tasarımına ayak uydurmayan firma, bir süredir Infinity Display (sonsuz ekran) adını verdiği ekran tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi savaşında ise tasarım konusunun büyük önemi var. Samsung’un izinden giderek, özgün işler yapmaya çalışan ya da Güney Koreli devi takip eden firmaların sayısı ise çok az.

OnePlus, 2018 yılında fırtınalar estiren OnePlus 6 ve 6T modellerinde Apple’ın tasarım standartlarını benimsemiş, çentikli ve su damlası adı verilen daha küçük çentikli ekranlarla karşımıza çıktı. Firmanın yeni hedefi ise Samsung. Zira Galaxy S10 ile birlikte büyük bir atılım yapması beklenen firmanın, Infinity Display tanımını gerçekten de sonsuz kılmaya çalıştığı görülüyor.

Hemen aşağıda Galaxy S10 olduğu söylenen konsept tasarım var:

OnePlus’ın çentikli ve damlalı ekran tasarımlarını terk edip, Samsung gibi delikli ekranla gelmek istemesine şaşırmamak gerek. Her iki cihazın da parmak izi okuyucu sensörleri, ekran altına gömülü olacak.

OnePlus 6T’ye kıyasla çok büyük farkı olmaması beklenen OnePlus 7, küçük bir değişiklikle Samsung’a göz kırpacak.

Aşağıda bu sene çıkış yapan OnePlus 6T’yi görüyoruz:

Galaxy S10’a gol atması beklenen OnePlus 7 konsepti ise böyle görünüyor:

Android cephesinde ortalığın biraz daha karışacağını şimdiden söyleyebiliriz. Zira küçük bir hamleyle damla şeklindeki çentiği yok edip delikli ekrana geçme fikri güzel görünüyor. Tasarımın kaynağı, daha önce de defalarca kez doğru tahminlerde bulunan Benjamin Geskin oldu.

2019’daki muhtemel rekabet, ayak seslerini şimdiden hissettirmeye başlıyor. Heyecanla takip edip, bütün detayları size aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın. :)