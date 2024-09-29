iPhone Bileşenleri Üreten Fabrikada Yangın: Üretim Durdu

Hindistan'da Apple için parça üreten Tata fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Yangının ardından tesisteki üretime ara verildi.

Tata'nın Hindistan'daki fabrikasında çıkan yangının ardından tesiste üretimin durduğu açıklandı. Hindistan'ın güneyinde yer alan fabrika, Apple için iPhone parçaları üretiyordu. Yangından sonra en az 10 çalışana sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin yapıldığı belirtiliyor.

Bu yangın, Apple'ın iPhone tedarik zincirini Çin'e alternatif pazarlarla büyütme çalışmalarını da etkileyecek gibi gözüküyor. Cupertinolu teknoloji devi için Hindistan, büyük büyüme potansiyeli sunan bir pazar konumunda bulunuyor. Öte yandan Apple'ın ya da tedarikçilerinin Hindistan'da son yıllarda yaşadığı ilk aksilik de bu değil.

Üretim yakında yeniden başlayacak

Yapılan açıklamalara göre yangın, tesis içindeki bir binada çıktı. Tamamen söndürülen yangının ardından üretimin ne zaman başlayacağı da belli oldu. Yarın yapılacak olan incelemelerin ardından değerlendirme yapılacak ve orada çıkacak sonuçlara göre üretim tekrar başlayacak.

Yangın başladığında tesiste bulunan 523 çalışanın tamamının binadan çıkarıldığı ve sayımlarının gerçekleştirildiği belirtildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre sabah saat 5.30 sularında patlama sesleri duyuldu, sonrasında da tesisten dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların saat 10.00'a kadar görülebildiği ifade edildi.

Tesisteki yangının ardından temizlik süreçleri başlatılacak. Yangının kimyasalları etkilemiş ya da kimyasallardan çıkmış olma ihtimaline karşılık önlemler de alınacak. Apple ve Tata'nın yapacağı çalışmaların ardından yangına dair daha fazla detay da ortaya çıkacaktır.