Tatil sezonunun başlaması ve koronavirüsün de etkisiyle birlikte önümüzdeki günlerde ABD'deki taşıma şirketlerini zor günler bekliyor. Aktarılanlara göre bu yıl geçen yılın aynı dönemine kıyasla teslim edilmesi gereken paketlerin sayısı yaklaşık %40 oranında arttı.

Çevrimiçi alışveriş, pandeminin de etkisiyle birlikte tüketiciler ve şirketler için bir yaşam biçimi haline geldi. Ancak bu tatil sezonunun, ABD'deki çevrimiçi alışveriş sektörünü daha önce hiç olmadığı kadar zorlaması bekleniyor zira teslim edilmesi gereken 3 milyardan fazla paket bulunuyor. Bu da geçen yıla kıyasla teslim edilmesi gereken 800 milyon adet daha fazla paket anlamına geliyor.

Bu teslimatlar nakliye şirketlerini büyük ölçüde zorlarken, pandemi nedeniyle zaten çok daha az müşteriye ulaşabilen küçük işletmeler içinse tehlike çanları çalıyor. Bu sebeple şirketler, müşterilere siparişlerini teslim edemeyeceklerini düşündürecek herhangi bir neden vermek istemiyor.

Nakliye şirketleri ekstra mesai yapıyor:

Birçok nakliye şirketi, yüksek talebi karşılayabilmek için hafta sonu teslimatlarını genişletti ve daha fazla işçi işe aldı. Perakendecilere karşı ellerinde sağlam koz bulunan bu şirketlerin tatil döneminde gönderilere fahiş ek ücretler getirdikleri ve her gün kaç paket gönderileceği konusunda katı sınırlamalar uyguladıkları da biliniyor.

Taşıma şirketleri oldukça yoğun bir tatil sezonu geçirse bile onları baskısı altına alan daha büyük bir balık bulunuyor: Amazon. Bu noktada eğer taşıma şirketleri tatil sezonunda bocalarsa bu durum, kendi lojstik işini büyük ölçüde kuran ve bu alanda giderek bağımsız hâle gelen Amazon'un hakimiyetini güçlendirecek.

Yüz binlerce mevsimlik işçi alındı:

Genellikle tatil dönemindeki nakliye hacmi, yılın diğer zamanlarına kıyasla %30 ila %40 oranında daha yüksektir. Ancak bu seviyelere çok daha önceden ulaşıldı ve sektör devi Amazon bile salgının ilk günlerinde gelen talebe ayak uydurmakta zorlandı.

Öte yandan nakliye şirketleri, önümüzdeki döneme daha iyi hazırlandıklarını söylüyor. Bu noktada FedEx 70 bin mevsimlik çalışanı işe aldığını söylerken, UPS ise 100 bin kişiyi işe alacağını söyledi. Ancak tüm bunlar bile Kuzey Amerika'da 100 yeni sipariş karşılama deposu, tasnif merkezleri ve teslimat tesisi inşa ettiğini söyleyen Amazon'un yanında sönük kalıyor. Öyle ki şirket, yılın başından bu yana 275 bin tam zamanlı ve yarı zamanlı işçi ile artan hacmi idare etmek için 100 bin mevsimlik işçiyi işe aldı.

Tüm bunlara rağmen analistler, sipariş gecikmelerinin şimdilik nispeten asgari düzeyde olduğunu söylüyor. Bu nedenle alışveriş sezonunun aylara yayıldığı ve nakliye sıkışıklığının önüne geçildiğine inanılıyor.