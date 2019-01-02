Bu otonom araç, tatilde gitmek istediğiniz yere giderken de tatil yapmanızı sağlıyor.

Tatile çıkmak ve tatilden dönmek konusunda pek çok kişi tatil yolculuğundan şikayetçi. Saatlerce yol gitmek ve tek bir yere sıkışıp kalmak da kimsenin hoşuna gitmiyor.

Steve Lee tarafından yaratılan bu konsept ise sorunun çözümü için yeni bir konsept sunuyor. Teknik olarak bir otonom karavan olan bu araç, sizi tatil için seçtiğiniz yere kendisi götürüyor. Araç yolculuk ederken siz de içeride yatakta uzanabiliyor, bir şeyler pişirebiliyor, işlerinizi halledebiliyor ya da bir şeyler izleyebiliyorsunuz.

Araç şu anda üretilmiyor. Gelecekte kullanılacak teknolojiler için üretilen bir konsept halinde olması ise üretilmeyeceği anlamına gelmiyor tabii. Lee’ye göre gelecekte otonom araçlar yaygınlaştığında bu araçlar da oldukça popüler hale gelecek. 10 saatlik mesafedeki herhangi bir yere gitmek istediğinizde bu otellerden birini çağıran müşteriler, yolculuğu da tatilin bir parçası haline getirebilecek. Lee şu anda otonom araç üreticileriyle fikir aışverişleri yapıyor ve otelleri nasıl şarj edebileceğinin bir yolunu bulmaya çalışıyor.

Böyle bir aracı yollarda görebilmemiz için otonom araç teknolojilerinin bu hızda ilerlemeye devam etmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Belki bugün değil ama 5 yıl sonra tatile bu araçlarla çıkanları görebileceğiz.