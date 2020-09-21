Tayfun Demir’den Yeni Açıklama: Yanlış Kişiyi Yakaladınız

2007 yılında sahte evraklarla kendini ölü gösteren ve dün düzenlenen operasyonla yakalanan Tayfun Demir isimli YouTuber'ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre şahıs, polise verdiği ifadede "Yanlış kişiyi yakaladınız" dedi.

2007 yılında sahte evraklarla kendini ölü gösteren Tayfun Demir isimli YouTuber'ın düzenlenen operasyonla yakalandığını bu sabah sizlerle paylaşmıştık. Toplamda 44 ayrı suçtan hakkında 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilen Tayfun Demir hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre İstanbul'da karıştığı bir dolandırıcılık suçundan 2007 yılında 7 yıl ceza aldığı, aynı yıl cezaevindeyken üniversite sınavını kazanıp kendisini açık cezaevine naklettirdiği öğrenilen Demir, 4 yıl cezaevinde kaldığı süreçte üniversite eğitimini de sürdürdü.

2011 yılında "Üniversiteye gidiyorum" diyerek izinli olarak çıktığı cezaevine bir daha dönmeyen Demir, firar etmesinin ardından ilk olarak sahte belgelerle kendini cinayete kurban gitmiş olarak gösterdi. Sahte ölüm raporunu savcılığa da kabul ettiren şahıs, bir yıl kadar sonra UYAP'ta bulunan çeşitli suçlardan ve 100'ü aşkın aranma kaydından da kâğıt üzerinde "ölü" göründüğü için kurtuldu.

Firariyken sahte kimlikle banka kredisi çektiği anlaşıldı:

Demir'in, firari olarak arandığı dönemde sahte kimlikle İstanbul'daki bir banka şubesinden N.Ö. adına kredi çektiği ortaya çıkması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bankada yapılan incelemeler sonucu dolandırıcılığı Demir'in yaptığı anlaşılırken, resmi kayıtlarda Tayfun Demir adlı şahsın ölü olarak göründüğü için düştüğü öğrenildi.

Durumdan şüphelenen polis, ölüm raporuyla düşümün yapıldığı adliyenin kamera kayıtlarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. 12 Ocak 2012 tarihine ait kamera görüntülerinde, 'Yusuf Demir' sahte ismiyle ölüm raporunu getiren kişinin bizzat Tayfun Demir olduğu kesinlik kazandı. Geriye dönük işlemler incelendiğinde verilen evrakların sahte olduğu anlaşılsa da Demir, o dönemde tüm çabalara rağmen yakalanamadı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adresi tespit edildi:

Edinilen bilgilere göre Demir, arandığı süreçte 6 ayrı ilde dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik ve organ satışı gibi 44 ayrı suça karıştı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şubesi ve Asayiş Şube ekipleri, karıştığı bu suçlardan hakkında 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tayfun Demir'in Muğla'nın menteşe ilçesinde olduğunu tespit etti.

6 ay süreyle teknik takibe alınan Demir'in ünlü YouTuber olduğunun anlaşılmasının ardından sosyal medya paylaşımları da inceleme altına alındı. Yapılan paylaşımlardaki mekanlardan Demir'in Muğla'nın Menteşe ilçesinde olduğu anlaşılırken polis, bilgisayarının 'IP' adresinden yola çıkarak kendisinin kaldığı kırsal Gazeller Mahallesi'ndeki müstakil evi tespit edip dün bir operasyon düzenledi.

İfadesinde 'Yanlış kişiyi gözaltına aldınız' dedi:

Üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı sahte kimlikle yakalanan demir, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Daha önceleri de onlarca sahte kimlik düzenlediği ve başkasına ait kimliklere kendi fotoğrafını monte ettiği belirlenen Demir, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Polisteki ifadesinde "Yanlış kişiyi gözaltına aldınız" dediği öğrenilen şahsın, kendisini kayıtlarda ölü gösteren Tayfun Demir'i tanımadığını da ileri sürdü. Polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Demir, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanıp Düverek Mahallesi'ndeki Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Arandığı süreçte yarışma programlarına katılmış:

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşadığı ve yaklaşık 1 yıl önce Muğla'ya geldiği öğrenilen YouTuber Tayfun Demir'in arandığı süreçte televizyon ve yarışma programlarına katıldığı ortaya çıktı. Yaralı bir sincaba yaptığı kol proteziyle tanınan şahsın, 11 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen bir programda yer aldığı, aynı yılın 9 Haziran tarihinde ise özel bir televizyon kanalındaki yarışma programına katıldığı ve 6. soruda elenerek 1000 TL'lik ödül kazandığı belirlendi.

Demir'in kaldığı ev böyle görüntülendi

YouTube'da yaklaşık 500 bin abonesi bulunan bir kanala sahip olan Demir, kanalında sincaplar, sokak hayvanları ve taş yapılarla ilgili videolar çekiyordu. Şahsın yaptığı paylaşımlarda yüzünü hiç göstermemiş olması ise dikkat çekti.