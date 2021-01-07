Sınırlı Sayıda Galaxy S21, 1 Dolardan Bile Ucuza Satılacak

Tayland'da bir erken rezervasyon kampanyası başlatan Samsung, sınırlı sayıda Samsung Galaxy S21'i 1 dolardan bile ucuza satacak. Ayrıca bazı müşteriler bir yıllık Samsung Care+ Platinum’a ücretsiz sahip olacak.

Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S21 ailesini 14 Ocak’ta gerçekleştireceği lansman etkinliği ile resmen tanıtacak ve görünüşe göre Güney Koreli teknoloji devi, bazı ülkelerdeki pazarlama kampanyalarına şimdiden başlamış durumda.

Tayland’da, hemen her Samsung hayranını heyecanlandıracak bir erken rezervasyon kampanyası başlatan Samsung, sınırlı sayıda tüketiciye yeni Samsung Galaxy S21’i 1 doların bile altında bir fiyata satın alma imkanı sunacak.

Tayland'da 100 şanslı kişi, Samsung Galaxy S21'i yalnızca 21 Tayland Bahtına satın alabilecek

Aslına bakacak olursak Samsung’un erken rezervasyon kampanyası, tüketicilerin oldukça karlı çıktığı bir “eskisini getir, yenisini götür” kampanyasından ibaret. Eski dijital fotoğraf makinelerini “Epik Rezervasyon” kampanyası dahilinde Samsung’a götüren ilk 100 kişi, almış oldukları kod ile Samsung Tayland resmi internet sitesi üzerinden Galaxy S21’i yalnızca 21 Tayland Bahtı (yaklaşık 0,70 dolar) karşılığında satın alabilecekler.

Hepsi bu kadar da değil; Samsung, Epik Rezervasyon kampanyasına katılan ilk 1000 kişiye normal şartlarda 98 dolarlık bir ücreti olan bir yıllık Samsung Care+ Platinum’u ücretsiz olarak hediye edecek. Muhtemelen Samsung Tayland, en azından şu ana kadar Galaxy S21 için başlatılmış en dikkat çekici pazarlama kampanyasını başlatmış durumda.