Tayvan'da Yolcu Treni Raydan Çıktı: 22 Ölü

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Tayvan'ın Yilan şehrinde bir trenin raydan çıkması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti ve 170 kişi de yaralandı.

Taipei'den Taitung şehrine giden tren, 8 vagonun tamamının raydan çıkması sonucu devrildi. Olay yerinden gelen bilgiler ölü sayısının daha da fazla olduğu yönünde. Tayvan Demiryolları İdaresi Başkan Yardımcısı Lu Chieh-shen düzenlediği bir basın toplantısında, trenin sadece altı yaşında olduğunu ve kazadan önce oldukça iyi durumda bulunduğunu söyledi.

Acil tıbbi müdahale ekipleri ve itfaiyeciler yaralılara gerekli müdahaleyi yaptı. Ayrıca Tayvan Savunma Bakanlığı, kurtarma ekiplerine yardım etmek için 120 asker gönderdiğini açıkladı. Görgü şahitleri onlarca yolcunun camları kırarak vagondan atladıklarını ve bu şekilde kurtulmaya çalıştıklarını belirtti.
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Tayvan'ın geniş bir yolcu treni ağı bulunmakta. Her gün yarım milyondan fazla yolcu bu trenleri kullanarak seyahat ediyor. Kazaya neyin sebebiyet verdiği yetkililer tarafından araştırılıyor. Görgü tanıkları çok şiddetli bir ses duyduklarını ifade ediyor. 
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Kaynak : https://www.bbc.com/news/world-asia-45932991
Etiketler: Tayvan, tren kazası
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